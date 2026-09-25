Trabzonlu TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun tahsilini Trabzonlu hoca açıkladı

Trabzonlu olan İbrahim Hacıosmanoğlu, 18 Mart 2024'te Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçildi. Ancak seçildiği günden bu yana tartışmalar hiç bitmedi.

Hacıosmanoğlu'nun öğrenim durumu ve yabancı dil bilmemesi sık sık gündeme geldi. Ayrıca yaptığı konuşmalar da hep eleştiri konusu oldu.

Milli takımın Dünya Kupası'na gitmesinden sonra prim tartışmalarına yol açan Hacıosmanoğlu'nun birer villa sözü de uzun süre gündemden düşmedi. Çünkü Hacıosmanoğlu'nun Bodrum'da yapacağı projeden birer villa yapacağını söylediği Milas'taki yer yapılaşmaya yasak bir alandı.

HACIOSMANOĞLU'NUN TAHSİLİNİ TRABZONLU HOCA AÇIKLADI

Hacıosmanoğlu'nun tartışılan öğrenim durumuyla ilgili Trabzonlu hocadan açıklama geldi. Hacıosmanoğlu'nun tahsilini Trabzonlu hoca açıkladı.

Daha önce Trabzonspor'da da görev yapan Trabzonlu Giray Bulak, Hacıosmanoğlu'nun tahsilini açıklarken, Fransa Futbol Federasyonu Başkanı ile kıyasladı.



Bulak, KRT Spor'da Emre Tilev ile Spor Bülteni isimli programda şu ifadeleri kullandı:

"Montella'dan önce federasyon başkanı istifa edecek. Yönetimler istifa edecek. Fransa Federasyon Başkanı 3 lisan biliyor, 3 tane üniversite bitirmiş. Bizimki de ilkokul 4'ten terk olmuş.”