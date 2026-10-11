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Bursaspor son anda yıkıldı: Liderlik yarışında yara aldı

Mardin 1969 Spor'u konuk eden Bursaspor, 90+4'te gelen golle 2-1 mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar liderlik yarışında yara aldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Bursaspor son anda yıkıldı: Liderlik yarışında yara aldı

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Bursaspor sahasında Mardin 1969 Spor ile karşı karşıya geldi. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.

BURSASPOR 90+4'TE YIKILDI

Mardin 1969 Spor'a galibiyeti getiren golleri 21'de Teklic ve 90+4'te Dimitrov kaydetti. Bursaspor'un tek golüyse 81'de Iheanacho'dan geldi. Konuk ekipte Baba Alhassan, 90+7'de kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

LİDERLE FARK 3 PUAN OLDU

19 puanda kalan Bursaspor haftayı lider Kayserispor'un 3 puan gerisinde kapattı. 15 puana ulaşan Mardin 1969 Spor ise 6. sıraya yükseldi.

DETAYLAR

Stat: Yüzüncü Yıl Atatürk

Hakemler: Fatih Tokail, Mehmet Dura, Ferhat Çalar

Bursaspor: Kerem Matışlı, Barış Gök (Dk. 80 Ertuğrul Ersoy), Emirhan Başyiğit, Alperen Babacan, Zeki Yavru, Elitim, Baker (Dk. 46 Eyüp Akcan), Boutrah, Emir Kaan Gültekin (Dk. 46 Baran Başyiğit), Saranic (Dk. 46 Hüseyin Maldar), Iheanacho

Mardin 1969 Spor: Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Uğur Adem Gezer, Mustafa Şengül (Dk. 73 Osman Yıldırım), Kerim Alıcı (Dk. 64 Eray Korkmaz), Alhassan, Adem Eren Kabak, Dimitrov, Denic (Dk. 85 Wilks), Teklic (Dk. 85 Emre Taşdemir), Kayode (Dk. 73 Berkay Doğan)

Goller: Dk. 21 Teklic, Dk. 90+4 Dimitrov (Mardin 1969 Spor), Dk. 81 Iheanacho (Bursaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+7 Alhassan (Mardin 1969 Spor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Kerim Alıcı, Dk. 49 Uğur Adem Gezer, Dk. 62 Teklic, Dk. 90+5 Dimitrov (Mardin 1969 Spor), Dk. 25 Zeki Yavru, Dk. 38 Saranic, Dk. 47 Alperen Babacan, Dk. 90+7 Kerem Matışlı (Bursaspor)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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