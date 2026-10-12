Bursaspor maçında korku dolu dakikalar: Ambulans anında sahaya girdi

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TFF 1. Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile Mardin arasında oynanan karşılaşmanın ardından yaşanan bir sakatlık pozisyonu geceye damga vurdu. Mardinspor forması giyen Osman Yıldırım'ın son dakikalarda yaşadığı talihsiz çarpışma, statta büyük endişe yarattı.

MARDİN DEPLASMANDA KAZANDI

Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, 21. dakikada Teklic'in kaydettiği golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda taraftarının da desteğiyle baskısını artıran Bursaspor, 81. dakikada Kelechi Iheanacho'nun golüyle beraberliği yakaladı. Ancak ev sahibi ekip galibiyet golünü ararken savunmada açıklar verdi. Mardin, hızlı gelişen kontratakta Dimitrov'un golüyle yeniden öne geçti ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

OSMAN YILDIRIM NEFESSİZ KALDI

Mücadelenin son bölümünde yaşanan pozisyon ise herkesi korkuttu. Mardinli futbolcu Osman Yıldırım, Bursaspor kalecisi Kerem Matışlı ile yaşadığı sert çarpışmanın ardından yerde kaldı.

Çarpışma sonrası nefes almakta zorlanan oyuncu için sağlık ekipleri hızla sahaya girerken ambulans da oyun alanına yönlendirildi. Yaklaşık 6-7 dakika süren müdahalenin ardından Osman Yıldırım'ın ayağa kalkabilmesi yüreklere su serpti.

MAÇ SONUNDA GERGİNLİK YAŞANDI

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sahada tansiyon yükseldi. Tribünlerden sahaya ve tünel çevresine yabancı maddeler atıldığı belirtilirken, iki takım oyuncuları ile görevliler arasında soyunma odası koridorunda kısa süreli gerginlik yaşandı.

Güvenlik güçleri ve kulüp yetkililerinin araya girmesiyle olayların büyümesinin önüne geçildi. Maç sonunda yaşanan sakatlık ve gerginlikler, futbolun önüne geçen görüntüler olarak dikkat çekti.