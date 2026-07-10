Bursaspor Bursalı Hakkı'yı gönderdi

Bursaspor, orta saha oyuncusu Hakkı Türker ile yollarını ayırdığını duyurdu. Ayrılık, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla açıklandı.

1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, Bursalı orta saha oyuncusu Hakkı Türker ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

TEŞEKKÜR EDİLDİ: BAŞARILAR DİLENDİ

Kulüp, ayrılığı resmi iletişim kanalları ve sanal medya hesaplarından duyurdu. Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon formamızı başarıyla terleten Hakkı Türker'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve yaşantısında başarılar dileriz" denildi.

HAKKI TÜRKER'İN KARİYERİ

Güncel piyasa değeri 275 bin euro olarak gösterilen Hakkı Türker, geçen sezon Bursaspor formasıyla 25 maça çıktı ve bu maçlarda 5 gol atarken 3 asist yaptı.

26 yaşındaki futbolcu, Bursaspor dışında kariyerinde Zaferspor, Esenler Erokspor, Tekirdağspor, Adanaspor ve Menemen FK'da forma giydi.

Orta saha oyuncusunun yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyor.