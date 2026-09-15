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Bülent Korkmaz'ın görevine son verilmişti: Antalyaspor'un yeni hocası belli oldu

Antalyaspor'da Bülent Korkmaz'ın görevine son verildikten sonra yeni teknik direktör belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Bülent Korkmaz'ın görevine son verilmişti: Antalyaspor'un yeni hocası belli oldu

TFF 1. Lig'de Antalyaspor, alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Bülent Korkmaz'ın görevine son vermişti.

Bülent Korkmaz veda ettiBülent Korkmaz veda etti

Kulüpten yapılan açıklamada Bülent Korkmaz'la karşılıklı anlaşarak sözleşmenin fesh edildiği duyurulmuştu.

ANTALYASPOR'UN YENİ HOCASI BELLİ OLDU

Antalyaspor'da Bülent Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen isim belli oldu.
Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada teknik direktörlük görevi için Osman Özköylü ile anlaşmaya varıldığı belirtildi ve başarılar dilendi.

Bülent Korkmaz'ın görevine son verilmişti: Antalyaspor'un yeni hocası belli oldu - Resim : 2
Açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz, futbolcularımızla bir araya gelerek takımımızın başında ilk antrenmanına çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Özköylü için resmi imza töreni bugün Antalyaspor Kulübü'nün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılacak. Osman Özköylü, geçen sezon TFF 1. Lig'de Esenler Erokspor'un teknik direktörlüğünü yapmıştı. Esenler Erokspor, Süper Lig'e çıkmayı play off maçlarında kaçırmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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