Antalyaspor, sezona kötü başladı. İlk 6 haftada 4 kez yenildi. Bunun da faturası teknik direktör Bülent Korkmaz'a kesildi. Yönetim, teşekkür edip gönderdi. Bülent Korkmaz veda etti.

Korkmaz, son olarak kendi sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olunca Korkmaz, şunları söylemişti:

"Öncelikle çok üzgünüz. Son maçta sadece bir pozisyon verdik, gol oldu. Bandırma’ya pozisyon vermedik, yenildik. Bu maçta da 2 pozisyon verdik, gol oldu. Futbolun içinde yaşanacak bütün talihsizlikleri maalesef bu dönem yaşıyoruz. Aslında pozisyon üretiyoruz. Son 3 maça baktığınız zaman 4 pozisyon verip, 4 gol yemek hiçbir takımın başına gelecek bir şey değil. Biz de çok pozisyona girdik. Özellikle kenarlardan gelerek pozisyonlar ürettik ancak bunları değerlendiremedik. Evet, futbolun içinde böyle şeyler var ama bu kadar üst üste olması da bizi açıkçası üzüyor."

BÜLENT KORKMAZ VEDA ETTİ

Bülent Korkmaz zaman istese de bu olmadı. Görevine veda etmek zorunda kaldı.

Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Bülent Korkmaz ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hocamıza ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Antalyaspor ile haziran ayında bir yıllık sözleşme imzalayan Bülent Korkmaz, takımın başında çıktığı 6 lig maçında 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet gördü.