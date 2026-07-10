Bu çılgın planı Italiano mu yaptı? Beşiktaş mucizesi: Biri 18.00'de diğeri 19.30'da

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, eşine az rastlanır yoğun bir hazırlık mesaisi yapacak.

Siyah-beyazlılar, bugün TSİ 18.00'de Avusturya ekibi Mattersburg ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, saat 19.30'da başlayacak maçta ise Polonya temsilcisi Widzew Lodz ile mücadele edecek.

Karşılaşmalar 35'er dakikalık iki devre şeklinde yapılacak.

Beşiktaş'ın oynayacağı maçlar S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

BU ÇILGIN PLANI KİM YAPTI?

Beşiktaş'ın iki hazırlık maç programı sonrası siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyadan yorum yağdırdı.

Taraftarlar, ''Bu çılgın planı Italiano mu yaptı?'' yorumlarını yaptı.

BİR GALİBİYET BİR BERABERLİK

Yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında iki hazırlık maçı oynayan Beşiktaş, ilk maçında Gyirmot'u 2-1 mağlup ederken, Mosonmagyar ile 0-0 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ İÇİN MÜCADELE EDECEK

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midtylland ile karşı karşıya gelecek.

İlk maç 23 Temmuz Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Mücadelenin rövanşı ise 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da yapılacak.