Böylesi görülmedi: Oksijensiz 8 bin 126 metreye çıktı

Polonyalı dağcı Andrzej Bargiel, Pakistan'daki 8 bin 126 metre rakımlı Nanga Parbat Dağı'nın zirvesine oksijensiz tırmanarak ve zirveden kayakla hiç durmadan inerek tarihi bir başarıya imza attı.

BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Andrzej Bargiel bugüne kadar görülmemiş bir başarıya imza attı. Dawn gazetesinin haberine göre, 38 yaşındaki Bargiel, 30 Haziran'da oksijen tüpü olmadan Nanga Parbat'ın zirvesine tırmandı, daha sonra hiç durmadan kayarak başladığı noktaya geri döndü.

İLK DAĞCI OLDU

Bu başarısıyla Bargiel, Pakistan'ın 8 bin metreden yüksek rakımlı 5 dağına da yeterli oksijen olmadan tırmanan ilk dağcı oldu.

GEÇEN YIL DA TARİHE GEÇMİŞTİ

Bargiel geçen yıl da dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest'ten kayarak inen ilk dağcı olmuştu.