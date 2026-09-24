Boluspor'da takımın başına getirilen isim belli oldu

Sezona istediği gibi başlayamayan Boluspor, TFF 1. Lig'de oynadığı 8 maçta 1 beraberlik alabilirken 7 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı ve galibiyetle tanışamadı.

Yönetim, 8 haftalık süreçte galibiyet sevinci yaşayamayan teknik direktör Daniel Farrar ile görüşme yaparak ABD'li teknik adamın görevine son verdi.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR BELLİ OLDU

Boluspor, 42 yaşındaki teknik direktör Fatih Atik ile anlaşmaya vardı.

Futbolculuk döneminde Trabzonspor, Kardemir Karabükspor ve Giresunspor Atik, Boluspor'un kötü gidişatını düzeltmek için çaba sarf edecek.

Atik'in öncelikli hedefinin demoralize olmuş kadroyu ayağa kaldırarak Boluspor'u bir an önce tehlike hattından uzaklaştırmak olacağının altı çizildi.

TEKNİK EKİBİ DE NETLEŞİYOR

Haberin detaylarında, Uzun yıllar Süper Lig'de golleriyle iz bırakan Mustapha Yatabare ve tecrübeli eski futbolcu Sinan Özkan'ın Fatih Atik'in ekibine katılacağı ifade edildi.

Boluspor, yapılan bu teknik direktör değişikliği ile yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor.