10 yıl sonra 37 yaşında Fenerbahçe'ye geri döndü: İmzalar atıldı formayı giydi

Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, yaptığı transferi duyurdu.

2013-2016 yıllarında sarı-lacivertli formayı giyen 37 yaşındaki ABD asıllı Türk basketbolcu Kuanitra Holingsvorth, 10 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri döndü.

Kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki pivot ile kısa süreli anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

''Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımımız, tecrübeli pivot Kuanitra Holingsvorth ile kısa dönem anlaşmaya varmıştır.

KUANITRA HOLINGSVORTH KİMDİR?

Virginia, Amerika Birleşik Devletleri’nde dünyaya gelen Kuanitra Holingsvorth, kolej kariyerini Virginia Commonwealth University (VCU) formasıyla başarıyla tamamladı. VCU tarihinin en çok ribaund alan oyuncusu olarak üniversite kariyerine damga vurarak dikkat çeken başarılı pivot, 2009 WNBA Draftı’nda Minnesota Lynx tarafından 1. tur 9. sıradan seçildi. WNBA’de Minnesota Lynx, New York Liberty, Washington Mystics ve Seattle Storm formalarını giydi.

Avrupa kariyerine TEO Vilnius ile adım atan tecrübeli oyuncu; TTT Riga, UNI Gyor ve UMMC Ekaterinburg gibi kulüplerde mücadele etti.

2012 yılında Türk vatandaşlığına geçerek Kuanitra Holingsvorth ismini alan ve A Kadın Milli Takımımızın değişmez parçalarından biri haline gelen tecrübeli pota altı oyuncusu; 2013-2016 yılları arasında kulübümüz Fenerbahçe’nin formasını başarıyla terletti.

Türkiye liginde Yakın Doğu Üniversitesi, BOTAŞ, Galatasaray ve ÇBK Mersin formalarıyla da boy gösteren deneyimli pivot, ay-yıldızlı formayla da Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlar dahil birçok uluslararası organizasyonda mücadele etti.''