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Halk TV Spor Boluspor Bolivya'dan getirdi: Transfer resmen açıklandı

Boluspor Bolivya'dan getirdi: Transfer resmen açıklandı

Transfer çalışmalarını sürdüren TFF 1. Lig ekibi Boluspor, Bolivya ekibi Real Tomayapo'dan yaptığı transferle kadrosunu güçlendirdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Boluspor Bolivya'dan getirdi: Transfer resmen açıklandı

TFF 1. Lig ekibi Boluspor, ligin başlamasına günler kala transfer yaptı.

Bolu ekibi, Bolivya ekibi Real Tomayapo forması giyen 26 yaşındaki sağ bek Juan Cruz Argüello’yu renklerine bağladı.

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BOLUSPOR RESMİ AÇIKLAMAYI YAPTI

Kulüpten yapılan açıklamada, ‘’Kulübümüz, Juan Argüello ile resmi sözleşme imzalamıştır.

19 Nisan 2000 tarihinde Arjantin’in El Tío kentinde doğan Juan Cruz Argüello, 10 yaşında Instituto altyapısına katıldı ve 2019 yılında A takım formasıyla profesyonel seviyede ilk maçına çıktı.

Kariyerinde Instituto, Racing de Córdoba ve Defensores Unidos formalarıyla Arjantin futbolunda önemli bir maç tecrübesi edinen sağ bek, Racing de Córdoba’da iki sezonda 45, Defensores Unidos’ta ise 2025 sezonunda 32 lig karşılaşmasında görev yaptı.

2026 yılında Real Tomayapo’ya transfer olan Argüello, kariyerine Bolivya’da devam ederek ilk yurt dışı deneyimini yaşadı.’’ ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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