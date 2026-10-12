Beşiktaş'tan Trabzonspor'un çağrısına net cevap

Trabzonspor'un deplasman yasağının kaldırılması yönündeki çağrısına Beşiktaş'tan destek geldi. Siyah-beyazlı kulüp, taraftarların deplasman tribünlerinde takımlarını destekleyebilmesi gerektiğini vurgulayarak yasağın sona ermesini istedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma öncesinde deplasman tribünleriyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili kulübün “Deplasmana Yasak Kaldırılsın” çağrısına siyah-beyazlılardan destek geldi.

BEŞİKTAŞ'TAN DEPLASMAN YASAĞI AÇIKLAMASI

Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor'un çağrısına destek verdiğini duyururken taraftarların futbolun en önemli unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, hem Trabzon deplasmanında kendi taraftarlarını görmek istediklerini hem de İstanbul'daki karşılaşmada bordo-mavili taraftarları ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN CEVABI;

Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaşacağımız güzide rakiplerimizden Trabzonspor'un 'Deplasmana Yasak Kaldırılsın' başlığıyla paylaştığı çağrıya yürekten katılıyoruz.

Taraftarlar, futbolun en önemli unsurlarından biridir. Başta taraftarlarımız olmak üzere her renkten futbolsever, gönül verdiği takımını ülkemizin her yerindeki deplasman tribününde destekleyebilmelidir.

Beşiktaş JK olarak; deplasmanda Trabzonspor'la oynayacağımız müsabakada taraftarlarımızın deplasman tribününde bulunmalarını arzuluyor, evimizde oynayacağımız karşılaşmada da Trabzonspor taraftarlarını deplasman tribününde ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtiyoruz.

Ülkemize yakışmadığına inandığımız deplasman yasağı uygulamasının bu çağrıların ardından son bulmasını temenni ediyoruz.”