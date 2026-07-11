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Beşiktaş'tan beklenmedik hamle: Fenerbahçeli yıldıza talip oldular

Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'la ilgileniyor. Siyah-beyazlılar şartların oluşması halinde önümüzdeki günlerde teklifini iletecek.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş'tan beklenmedik hamle: Fenerbahçeli yıldıza talip oldular

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Art arda yaptığı takviyelerle dikkat çeken siyah-beyazlılar bu sefer rakibi Fenerbahçe'den bir isme yöneldi.

BEŞİKTAŞ'TAN OĞUZ AYDIN HAMLESİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ın peşine düştü. Oyuncunun durumunu yakından takip eden siyah-beyazlılar şartların oluşması halinde resmi teklifini iletecek.

Oğuz Aydın ve Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'nün yakın arkadaş olması sebebiyle transfer ihtimalinin daha da güçlendiği vurgulandı.

Beşiktaş'tan beklenmedik hamle: Fenerbahçeli yıldıza talip oldular - Resim : 1

39 MAÇTA 4 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıkan Oğuz Aydın bin 316 dakika sahada kaldı. Aydın bu sürede 4 asist kaydetti.

TRABZONSPOR DA İSTEMİŞTİ

25 yaşındaki futbolcuya daha önce Trabzonspor da talip olmuş ancak Fenerbahçe'nin onay vermemesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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