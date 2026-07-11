Beşiktaş'tan beklenmedik hamle: Fenerbahçeli yıldıza talip oldular
Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'la ilgileniyor. Siyah-beyazlılar şartların oluşması halinde önümüzdeki günlerde teklifini iletecek.
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Art arda yaptığı takviyelerle dikkat çeken siyah-beyazlılar bu sefer rakibi Fenerbahçe'den bir isme yöneldi.
BEŞİKTAŞ'TAN OĞUZ AYDIN HAMLESİ
Sabah'ta yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ın peşine düştü. Oyuncunun durumunu yakından takip eden siyah-beyazlılar şartların oluşması halinde resmi teklifini iletecek.
Oğuz Aydın ve Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'nün yakın arkadaş olması sebebiyle transfer ihtimalinin daha da güçlendiği vurgulandı.
39 MAÇTA 4 ASİST KAYDETTİ
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıkan Oğuz Aydın bin 316 dakika sahada kaldı. Aydın bu sürede 4 asist kaydetti.
TRABZONSPOR DA İSTEMİŞTİ
25 yaşındaki futbolcuya daha önce Trabzonspor da talip olmuş ancak Fenerbahçe'nin onay vermemesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.