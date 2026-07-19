Beşiktaş'tan ayrılıp Süper Lig takımına transfer oldu

Beşiktaş, savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'un nihai transferi hususunda Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır. Tayyip Talha Sanuç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan Gaziantep FK'ya kiralanan Tayyip Talha Sanuç, 24 maça çıkmıştı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Yeşil-mavili kulüp, 1999 doğumlu savunma oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Çaykur Rizespor Başkanı Ali Zeki Saruhan'ın da katıldığı imza töreninin ardından Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni transferimiz Tayyip Talha Sanuç'a 'Hoş geldin' diyor, yeşil-mavi renklerimiz altında başarılar diliyoruz. Oyuncumuz, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Gaziantep Futbol Kulübü'nde 24 karşılaşmada görev alarak başarılı bir grafik çizmişti."

2022 yılında Adana Demirspor'dan Beşiktaş'a transfer olan ve siyah-beyazlı formayla çıktığı 52 maçta 2 gol kaydeden Tayyip Talha Sanuç, kariyerine yeni bir sayfa açarak Çaykur Rizespor'un başarısı için ter dökecek.