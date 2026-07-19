Son dakika | İran'daki nükleer enerji santrali vuruldu! Önce Hürmüz karıştı sonra ABD saldırdı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda kendileri tarafından belirlenen "güvenli seyir rotasını ihlal eden" 4 gemiden ikisinin kaza yaptığını, diğer ikisinin ise rotasını değiştirdiğini duyurdu.

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HÜRMÜZ YİNE KARIŞTI

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı tarafından geçilen bilgilere göre; ABD'nin desteğini aldığı öne sürülen 4 geminin, seyir sistemlerini kapatarak İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı Kontrol Merkezi'nin uyarılarını dikkate almayıp farklı ve güvenli olmayan rotadan geçmeye çalıştığı ileri sürüldü.

2 GEMİ KAZA YAPTI

4 gemiden ikisinin kaza yaparak bulundukları noktada durduğu, diğer iki geminin de uyarıların ardından seyirlerini sonlandırarak yön değiştirdiği kaydedildi.

"KONTROL TAMAMEN BİZDE"

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen İran Devrim Muhafızlarının yetkisinde olduğu ifade edilerek sadece önceden ilan edilen rotaların kullanılabileceği, daha önce de duyurulduğu gibi: Petrol, doğal gaz ve kimyasal gübre taşıyan hiçbir geminin İran izin olmadan Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapamayacağının altı çizildi. (AA)