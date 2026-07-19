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Halk TV Spor Galatasaray'dan hemen ayrılıyor: Süper Lig ekibiyle anlaşma tamamlandı

Galatasaray'dan hemen ayrılıyor: Süper Lig ekibiyle anlaşma tamamlandı

Çaykur Rizespor, Galatasaray'Dan Ahmed Kutucu'yu kiralık kadrosuna katıyor. Milli futbolcu sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'dan hemen ayrılıyor: Süper Lig ekibiyle anlaşma tamamlandı

Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna katan Çaykur Rizespor sürpriz bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor.

AHMED KUTUCU RİZESPOR'A GİDİYOR

Ajansspor'un haberine göre; Karadeniz ekibi, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu'yu transfer ediyor. Hem kanat hem de santrfor oynayabilen bir ismi transfer etmek isteyen Çaykur Rizespor hem oyuncu hem de Galatasaray'la anlaşmaya vardı. Kutucu, kiralık olarak Rizespor'a katılacak.

Galatasaray'dan hemen ayrılıyor: Süper Lig ekibiyle anlaşma tamamlandı - Resim : 1

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇİP İMZAYI ATACAK

Sağlık kontrollerinden geçecek olan Ahmed Kutucu'nun gün içerisinde resmi imzayı atması bekleniyor.

2 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 18 maça çıkan Ahmed Kutucu, 518 dakika sahada kaldı. Ahmed Kutucu bu sürede 2 gol ve 2 asist kaydetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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