Galatasaray'dan hemen ayrılıyor: Süper Lig ekibiyle anlaşma tamamlandı

Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna katan Çaykur Rizespor sürpriz bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor.

AHMED KUTUCU RİZESPOR'A GİDİYOR

Ajansspor'un haberine göre; Karadeniz ekibi, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu'yu transfer ediyor. Hem kanat hem de santrfor oynayabilen bir ismi transfer etmek isteyen Çaykur Rizespor hem oyuncu hem de Galatasaray'la anlaşmaya vardı. Kutucu, kiralık olarak Rizespor'a katılacak.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇİP İMZAYI ATACAK

Sağlık kontrollerinden geçecek olan Ahmed Kutucu'nun gün içerisinde resmi imzayı atması bekleniyor.

2 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 18 maça çıkan Ahmed Kutucu, 518 dakika sahada kaldı. Ahmed Kutucu bu sürede 2 gol ve 2 asist kaydetti.