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Beşiktaş'ta yönetimi çıldırtacak talep: İstanbul'a gelmeyi reddetti

Beşiktaş'ta İstanbul'a gelmeyi reddeden Jean Onana, yönetimden izninin uzatılmasını talep etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş'ta yönetimi çıldırtacak talep: İstanbul'a gelmeyi reddetti

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Midtjylland'ı tek golle mağlup etmeyi başaran Beşiktaş'ta Jean Onana krizi çıktı.

İSTANBUL'A GELMEYİ REDDETTİ

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Kamerunlu futbolcu izni bitmesine rağmen İstanbul'a gelmeyi reddetti. Jean Onana, yönetimle iletişime geçerek izninin uzatılmasını talep etti.

Beşiktaş'ta yönetimi çıldırtacak talep: İstanbul'a gelmeyi reddetti - Resim : 1

BOLOGNA TAKAS TEKLİFİNİ REDDETTİ

Siyah-beyazlılar, Jean Onana'yı gelecek sezon için kadroda düşünmese de bu hareket tepkiye yol açtı. İtalyan medyasında yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, Lucumi transferi için 12 milyon euro bonservis artı Jean Onana'yı teklif etti. Ancak Bologna teklifi reddetti.

SADECE 4 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

Geçtiğimiz sezon Genoa'ya kiralanan Jean Onana yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Onana ancak 4 maçta forma giyebildi

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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