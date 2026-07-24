Beşiktaş'ta yönetimi çıldırtacak talep: İstanbul'a gelmeyi reddetti

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Midtjylland'ı tek golle mağlup etmeyi başaran Beşiktaş'ta Jean Onana krizi çıktı.

İSTANBUL'A GELMEYİ REDDETTİ

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Kamerunlu futbolcu izni bitmesine rağmen İstanbul'a gelmeyi reddetti. Jean Onana, yönetimle iletişime geçerek izninin uzatılmasını talep etti.

BOLOGNA TAKAS TEKLİFİNİ REDDETTİ

Siyah-beyazlılar, Jean Onana'yı gelecek sezon için kadroda düşünmese de bu hareket tepkiye yol açtı. İtalyan medyasında yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, Lucumi transferi için 12 milyon euro bonservis artı Jean Onana'yı teklif etti. Ancak Bologna teklifi reddetti.

SADECE 4 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

Geçtiğimiz sezon Genoa'ya kiralanan Jean Onana yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Onana ancak 4 maçta forma giyebildi