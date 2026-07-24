Beşiktaş'ta yönetimi çıldırtacak talep: İstanbul'a gelmeyi reddetti
Beşiktaş'ta İstanbul'a gelmeyi reddeden Jean Onana, yönetimden izninin uzatılmasını talep etti.
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UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Midtjylland'ı tek golle mağlup etmeyi başaran Beşiktaş'ta Jean Onana krizi çıktı.
İSTANBUL'A GELMEYİ REDDETTİ
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Kamerunlu futbolcu izni bitmesine rağmen İstanbul'a gelmeyi reddetti. Jean Onana, yönetimle iletişime geçerek izninin uzatılmasını talep etti.
BOLOGNA TAKAS TEKLİFİNİ REDDETTİ
Siyah-beyazlılar, Jean Onana'yı gelecek sezon için kadroda düşünmese de bu hareket tepkiye yol açtı. İtalyan medyasında yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, Lucumi transferi için 12 milyon euro bonservis artı Jean Onana'yı teklif etti. Ancak Bologna teklifi reddetti.
SADECE 4 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ
Geçtiğimiz sezon Genoa'ya kiralanan Jean Onana yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Onana ancak 4 maçta forma giyebildi
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi