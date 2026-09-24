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Halk TV Spor Beşiktaş'a yıldızından kötü haber geldi: Kaç maç kaçıracağı kesinleşti

Beşiktaş'a yıldızından kötü haber geldi: Kaç maç kaçıracağı kesinleşti

Beşiktaş'ın golcüsü, siyah-beyazlı camiayı ve Sırbistan Milli Takımı'nı sarsan bir sakatlık haberiyle gündeme bomba gibi düştü.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş'a yıldızından kötü haber geldi: Kaç maç kaçıracağı kesinleşti
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Yıldız golcünün, Trendyol Süper Lig'de oynanan son Amedspor karşılaşmasında sakatlandığı açıklandı.

SAHALARDAN UZAK KALACAĞI SÜRE BELLİ OLDU

Sırp basınında yer alan ilk bilgilere göre tecrübeli golcü, yaşadığı bu şanssız sakatlık nedeniyle Sırbistan Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki kritik aday kadrosundan çıkarıldı.

Vlahovic, teknik direktör Veljko Paunovic ile doğrudan temasa geçerek sakatlığı sebebiyle milli takımın önündeki 4 zorlu mücadelede sahada olamayacağını resmen bildirdi.

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İÇ SAHADAKİ 2 MAÇTA OLMAYACAK

Sırbistan Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Almanya ve Hollanda karşılaşmalarında sahada olamayacak. İç sahadaki serinin ardından zorlu bir deplasman turuna çıkacak olan

Sırbistan, 1 Ekim'de Almanya ile serinin son mücadelesinde ise 4 Ekim'de Hollanda'ya konuk olacak.

Sırbistan, turnuva kapsamında ilk olarak Belgrad'da 24 Eylül'de Yunanistan ve 27 Eylül'de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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