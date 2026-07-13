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Beşiktaş'ta Trossard transferi bitti derken ortalığı karıştıran açıklama

Leandro Trossard'ın menajeri Dirk Hebel, Beşiktaş'tan gelen transfer teklifi için konuştu. Hebel henüz karar vermediklerini vurguladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş'ta Trossard transferi bitti derken ortalığı karıştıran açıklama

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği Leandro Trossard için menajerinden açıklama geldi.

"KARAR VERİLMİŞ DEĞİL"

Sky DE'ye konuşan Dirk Hebel "Beşiktaş'ın Leandro Trossard'ı transfer etmek için elinden gelen her şeyi yaptığını doğrulayabilirim. Ancak henüz herhangi bir karar verilmiş değil" sözlerini sarf etti.

Beşiktaş'ta Trossard transferi bitti derken ortalığı karıştıran açıklama - Resim : 1

"TÜM TEKLİFLER MASADA"

Seçenekleri değerlendirdiklerini vurgulayan Dirk Hebel, "Leandro'nun önünde tüm teklifler masada ve kararını kısa süre içinde verecek. Kendisi dünya çapında bir oyuncu ve Arsenal'da kalma ihtimali de dahil olmak üzere önünde birçok seçenek bulunuyor" diye konuştu.

PERFORMANSI

Bu sezon Arsenal formasıyla 50 maçta forma giyen Belçikalı sol kanat 2 bin 922 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolcu bu sürede 8 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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