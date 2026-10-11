Beşiktaş'ta sakatlık: Kocaelispor maçına devam edemedi
Kocaelispor'u konuk eden Beşiktaş'ta sakatlık yaşandı. Vaclav Cerny maça devam edemedi.
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Kocaelispor ile karşılaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılara kötü haber geldi.
VACLAV CERNY DEVAM EDEMEDİ
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Vaclav Cerny yaşadığı sakatlığın ardından devam edemedi. Yıldız futbolcu 39. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerine İlhan Fakılı dahil oldu.
İLK 11
Siyah-beyazlılar müsabakaya Alexander Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Fabio Miretti, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic ilk 11'iyle başladı.
MIRETTI İLK KEZ İLK 11'DE
Beşiktaş'ın sezon başında renklerine bağladığı İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti, Kocaelispor mücadelesine ilk 11'de başladı.
Bu sezon 3 maçta oyuna sonradan dahil olan Miretti, Körfez ekibi karşısında ilk kez 11'de kendine yer buldu.