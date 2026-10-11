Beşiktaş'ta sakatlık depremi: Italiano maç sonu açıkladı

Süper Lig'de Beşiktaş sahasında karşılaştığı Kocaelispor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

"PERŞEMBE GÜNÜ OYNAYAMAYACAK"

Vaclav Cerny'nin durumuna dair konuşan Vincenzo Italiano, "Cerny oyundan çıktı, doktorlar yarın durumu anlatacak bize. Yaşadığı sakatlıktan dolayı perşembe günü oynamayacak. O zamana kadar iyileşmesi zor" ifadelerini kullandı.

"HERKES HAZIR OLMALI"

Deneyimli teknik adam, "7 tane zor maç var. Herkes hazır olmalı ve katkı sağlamalı. Bugün de tekrar ediyorum, çok zor bir maç kazandık" diye konuştu.

HOFFENHEIM'A KONUK OLACAKLAR

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Hoffenheim'a konuk olacak. 15 Ekim Perşembe günü Almanya'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.