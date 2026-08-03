Beşiktaş'ta Icardi sürprizi: Teklif gelir gelmez karar çıktı

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin sıradaki durağına dair belirsizlik devam ediyor. İtalya ve Meksika'dan talipleri olduğu bilinen Arjantinli futbolcuda sürpriz bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; golcü transferi için Dusan Vlahovic ve Darwin Nunez gibi isimlerle görüşen Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla Mauro Icardi tavsiye edildi.

ANINDA REDDETTİLER

Ancak Beşiktaş yönetimi bu teklifi kabul etmeyerek Arjantinli futbolcuya dair herhangi bir planı olmadığını bildirdi.

"EN İYİ SEÇENEK COMO"

Mauro Icardi'nin menajeri Elia Pino, oyuncu için en ideal adresin Como olduğunu duyurmuştu. Pino, açıklamasında "Resmi olmayan bilgilere göre Milano'ya 30 kilometre uzaklıktaki Como, Mauro için ideal bir yer olurdu. Icardi için en iyi seçenek Como gibi görünüyor" demişti.

16 GOL VE 3 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 47 maçta forma giydi. 2 bin 95 dakika sahada kalan Arjantinli futbolcu, 16 gol ve 3 asist kaydetti.