Beşiktaş'ın yıldızı Vlahovic'ten Serenay Sarıkaya sürprizi: Hareketi olay oldu

Sırp futbolcunun, başarılı oyuncunun aylar önce attığı bir fotoğrafı radarına alması sosyal medyada büyük merak uyandırdı.

TAKİPÇİLERİNİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Siyah-beyazlıların dünyaca ünlü forveti Dusan Vlahovic, Serenay Sarıkaya'nın 5 Mart tarihli eski bir sosyal medya paylaşımını beğendi.

Yıldız futbolcunun Sarıkaya'nın fotoğrafına bıraktığı bu dijital iz, oyuncunun dikkatli takipçileri tarafından anında fark edilerek sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

AŞK İDDİALARI DOĞRU MU?

Bu sürpriz beğeninin ardından kulisler hareketlendi. Sosyal medya kullanıcıları iki ünlü ismin birbirlerini takip edip etmediğini ve daha önce bir yerlerde tanışıp tanışmadıklarını araştırmaya başladı.

Ancak yalnızca tek bir fotoğraf beğenisinden yola çıkarak Vlahovic ile Sarıkaya arasında aşk veya özel bir yakınlık olduğuna dair kesin bir yorumda bulunmak için henüz erken görünüyor.

Sosyal medyada iki popüler isim hakkında binlerce tweet ve yorum atılırken, gözler taraflara çevrildi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından hem Dusan Vlahovic cephesinden hem de Serenay Sarıkaya tarafından konuya ilişkin herhangi bir resmi bir açıklama gelmedi.