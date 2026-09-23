Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki dişli rakiplerinden Paris Saint-Germain'in başarılı kalecisi Matvey Safonov, sarı-kırmızılı ekibe transfer olan 21 yaşındaki genç vatandaşı Aleksey Batrakov'a meydan okudu.

Rusya Milli Takım kampında konuşan deneyimli eldiven, genç orta saha oyuncusunun sarı-kırmızılı formayla büyük bir çıkış yakalayacağına inandığını söyledi.

''GALATASARAY TARAFTARI SABIRLI OLMALI''

Matvey Safonov, Batrakov'un adaptasyon süreci için taraftarlara sabır çağrısında bulundu. Genç oyuncunun yetenekleriyle sarı-kırmızılı ekipte kalıcı olacağına inandığını belirten Safonov, "Batrakov'un Galatasaray'daki yerini bulması konusunda sabırlı olalım. Bence orada oynamaktan keyif alacaktır ve kendisine bir yer bulacaktır" ifadelerini kullandı.

''KENDİSİNİ KANITLAMASI GEREKİYOR''

Galatasaray'ın kadro yapısını incelediğini dile getiren deneyimli kaleci, takımda çok sayıda yaratıcı oyuncu bulunduğunu ve bu ortamın Batrakov'un ilgisini çekeceğini söyledi.

Şampiyonlar Ligi'nde kozlarını paylaşacaklarını hatırlatan Safonov, genç yıldıza "Onunla karşılıklı oynayacağız ama asıl önemli olan, o zamana kadar bu maçta oynayacağını kanıtlaması gerekiyor" sözleriyle meydan okudu.

DEV RANDEVU 27 OCAK'TA PARİS'TE

İki Rus futbolcuyu karşı karşıya getirecek olan bu kritik mücadele, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında sahne alacak. Galatasaray, 27 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.