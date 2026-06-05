Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano İstanbul'a geldi: İlk açıklamasını yaptı

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş'ın teknik direktör arayışı sona erdi.

VINCENZO ITALIANO İSTANBUL'A GELDİ

Siyah-beyazlılar, son olarak Bologna'yı çalıştıran Vincenzo Italiano'yla prensipte anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adam imzayı atmak üzere İstanbul'a geldi.

2 YILLIK İMZAYI ATACAK

2 yıllık imza atacak olan Italiano, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Burada yöneticiler ve taraftarlarca karşılandı.

"BAŞLAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Burada kısa bir açıklama yapan Vincenzo Italiano, "Başlamak için sabırsızlanıyorum. Şu an çok duygusal bir an yaşıyorum. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.