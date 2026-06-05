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Halk TV Spor Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu: Saat 15.00'te İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu: Saat 15.00'te İstanbul'da

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bugün saat 15.00'te İtalyan teknik direktör Vinzenco Italiano ile İstanbul'da olacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu: Saat 15.00'te İstanbul'da
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Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası teknik direktör için yoğun mesai harcayan Beşiktaş yeni teknik direktörüne kavuşuyor.
Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın yerine göreve Bologna'ya veda eden Vincenzo Italiano'yu getirecek.

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BUGÜN İSTANBUL'DA OLACAK

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bugün saat 15.00'te İstanbul'a gelecek olan Vincenzo Italiano ile görüşme gerçekleştirecek.
Siyah-beyazlıların görüşmenin ardından resmi açıklamayı yapması bekleniyor.
Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı iddia edildi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu: Saat 15.00'te İstanbul'da - Resim : 2

BOLOGNA'DA TARİHE GEÇTİ

Önde baskıya dayalı, yüksek tempolu ve hücum odaklı oyun anlayışıyla tanınan Italiano, Bologna'nın başında önemli başarılara imza attı.
Deneyimli teknik adam, 2024-2025 sezonunda finalde Milan'ı mağlup ederek İtalya Kupası'nı kazandı ve kulübüne bu organizasyondaki ilk şampiyonluğunu 51 yıl aradan sonra yaşattı.
48 yaşındaki çalıştırıcı ayrıca Fiorentina'yı 2023 ve 2024 yıllarında üst üste UEFA Konferans Ligi finaline taşımayı başardı.
Gözler Beşiktaş'ın yapacağı resmi açıklamaya çevrildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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