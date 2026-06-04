Şenol Güneş'ten Beşiktaş çıkışı: Yeni projesini de açıkladı

Sergen Yalçın’la yolların ayrılması üzerine teknik direktör arayışına başlayan Beşiktaş için Şenol Güneş sessizliğini bozdu.

"BENİM BEKLENTİM YOK"

Sabah’tan Fatih Doğan'a konuşan Şenol Güneş "10 gün daha hiçbir konuya girmek istemiyorum. Dünya Kupası başlar, Beşiktaş da hocasını bulur ve ortam sakinleşir. Doğru; benim adım taraftar ve Beşiktaşlılar nezdinde geçiyor. Benim beklentim yok şu anda ama itibarımızı zedelemeye de izin veremeyiz. Beşiktaş'ın yetkili ve sorumluları gereğini yapar. Hoca da bulacaklardır" ifadelerini kullandı.

"SEVGİYİ KAYBETMEK İSTEMEM"

Beşiktaş taraftarının sevgisine değinen deneyimli teknik adam, "Sevilen, istenen biri olmak bana yanlış yapma hakkı vermez. Ben bu sevgiyi kaybetmek istemem. Her zaman 'Sevmek-sevilmek, görev almaktan daha önemlidir' dedim. Aynı yerdeyim. Eğer görev aldığım yerde sevgi saygı kaybolacaksa hiçbir yerde görev almak istemem. Sevmeyi de sevilmeyi de biliyorum. Kazandığım bu hasletleri kaybetmek istemem… Dolayısıyla olmayan bir işi konuşmak da doğru değil” dedi.

"BELGESEL İŞİM VAR"

Son günlerde belgesel çekimiyle uğraştığını belirten Şenol Güneş, "Belgesel işim var onunla uğraşıyorum" diye konuştu.