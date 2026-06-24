Beşiktaş'ın Italiano ile çıkacağı ilk maç belli oldu: 2 Temmuz'da
Beşiktaş'ın kamp programı açıklandı. Siyah beyazlı takımın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano ile çıkacağı ilk maç da belli oldu.
Beşiktaş'en yeni sezona hazırlık için yapacağı kampın programı belli oldu.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; siyah beyazlılar 27 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelecek.
Yeni sezonun ilk antrenmanını 28 Haziran Pazar günü akşamı yapacak olan Beşiktaş, yurt dışı hazırlık kampı için 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya’ya hareket edecek.
Beşiktaş, Slovakya'da 6 hazırlık maçı oynayacak. Teknik direktör İtaliano da Beşiktaş'ın başında ilk maçına çıkacak.
BEŞİKTAŞ'IN MAÇ PROGRAMI
2 Temmuz Perşembe
18.00 Beşiktaş – Gyirmoth (X-Bionic Sphere)
5 Temmuz Pazar
18.00 Beşiktaş – MTE 1904 KFT (MTE 1904 Sporttelep)
10 Temmuz Cuma
18.00 Beşiktaş – Mattersburg (Pappelstadion) 35’er dakikadan iki devre
19.30 Beşiktaş – Widzew Lodz (Pappelstadion) 35’er dakikadan iki devre
14 Temmuz Salı
12.00 Beşiktaş – Dynamo Malzenice (X-Bionic Sphere)
18.30 Beşiktaş – Spartak Trnava (Stadion Antona Malatinskeho)