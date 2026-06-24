Beşiktaş'en yeni sezona hazırlık için yapacağı kampın programı belli oldu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; siyah beyazlılar 27 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelecek.

Yeni sezonun ilk antrenmanını 28 Haziran Pazar günü akşamı yapacak olan Beşiktaş, yurt dışı hazırlık kampı için 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya’ya hareket edecek.

Beşiktaş, Slovakya'da 6 hazırlık maçı oynayacak. Teknik direktör İtaliano da Beşiktaş'ın başında ilk maçına çıkacak.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇ PROGRAMI

2 Temmuz Perşembe

18.00 Beşiktaş – Gyirmoth (X-Bionic Sphere)

5 Temmuz Pazar

18.00 Beşiktaş – MTE 1904 KFT (MTE 1904 Sporttelep)

10 Temmuz Cuma

18.00 Beşiktaş – Mattersburg (Pappelstadion) 35’er dakikadan iki devre

19.30 Beşiktaş – Widzew Lodz (Pappelstadion) 35’er dakikadan iki devre

14 Temmuz Salı

12.00 Beşiktaş – Dynamo Malzenice (X-Bionic Sphere)

18.30 Beşiktaş – Spartak Trnava (Stadion Antona Malatinskeho)