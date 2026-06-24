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Halk TV Spor Beşiktaş'ın Italiano ile çıkacağı ilk maç belli oldu: 2 Temmuz'da

Beşiktaş'ın Italiano ile çıkacağı ilk maç belli oldu: 2 Temmuz'da

Beşiktaş'ın kamp programı açıklandı. Siyah beyazlı takımın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano ile çıkacağı ilk maç da belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş'ın Italiano ile çıkacağı ilk maç belli oldu: 2 Temmuz'da

Beşiktaş'en yeni sezona hazırlık için yapacağı kampın programı belli oldu.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; siyah beyazlılar 27 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelecek.

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Yeni sezonun ilk antrenmanını 28 Haziran Pazar günü akşamı yapacak olan Beşiktaş, yurt dışı hazırlık kampı için 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya’ya hareket edecek.
Beşiktaş, Slovakya'da 6 hazırlık maçı oynayacak. Teknik direktör İtaliano da Beşiktaş'ın başında ilk maçına çıkacak.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇ PROGRAMI

2 Temmuz Perşembe
18.00 Beşiktaş – Gyirmoth (X-Bionic Sphere)
5 Temmuz Pazar
18.00 Beşiktaş – MTE 1904 KFT (MTE 1904 Sporttelep)
10 Temmuz Cuma
18.00 Beşiktaş – Mattersburg (Pappelstadion) 35’er dakikadan iki devre
19.30 Beşiktaş – Widzew Lodz (Pappelstadion) 35’er dakikadan iki devre
14 Temmuz Salı
12.00 Beşiktaş – Dynamo Malzenice (X-Bionic Sphere)
18.30 Beşiktaş – Spartak Trnava (Stadion Antona Malatinskeho)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Vincenzo Italiano
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