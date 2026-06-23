Beşiktaş Fenerbahçe'nin yıldızını transfer etmek için ilk görüşmeyi yaptı

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Vincenzo Italiano'nun teknik direktörlüğe getirilmesiyle birlikte transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş sürpriz bir isme yöneldi.

SOFYAN AMRABAT'LA İLGİLENİYORLAR

A Spor'da yer alan habere göre; siyah-beyazlılar ezeli rakibi Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat'a talip oldu. Yeni yönetimle temasa geçen Beşiktaş'ın oyuncu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

SON KARAR DÜNYA KUPASI'NIN ARDINDAN

İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis de oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Fenerbahçe yönetimi, Sofyan Amrabat'la ilgili son kararını Dünya Kupası'nın ardından verecek.

REAL BETIS'TE 23 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Real Betis'te kiralık olarak forma giyen Sofyan Amrabat, İspanyol kulübüyle 23 maçta forma giydi. Amrabat bu sürede 1 gol kaydetti.

BONSERVİSİNE 12 MİLYON EURO VERİLDİ

Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcuyu Serie A ekibi Fiorentina'dan 12 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.