Beşiktaş yeni transferi duyurdu: 4 yıllık imza

Kaleye takviye yapan Beşiktaş, Doğan Alemdar transferini resmen açıkladı.

Siyah-beyazlılar, milli file bekçisi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

23 yaşındaki kaleci, Beşiktaş'ta 80 numaralı formayı giyecek.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Doğan Alemdar’ın nihai transferi hususunda Başakşehir FK ile anlaşmaya varılmış ve Doğan Alemdar ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Doğan Alemdar’a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.'' ifadeleri yer aldı.

DOĞAN ALEMDAR'IN KARİYERİ

Güncel piyasa değeri 1.50 milyon euro olan Doğan Alemdar, futbol kariyerine Kayserispor altyapısında başladı. Küçük yaşlardan itibaren gösterdiği performansla dikkat çeken genç kaleci, kısa sürede A takıma yükselerek Süper Lig’de forma şansı buldu.

Henüz genç yaşında yaptığı kritik kurtarışlarla takımının önemli isimlerinden biri haline gelen Alemdar, aynı dönemde genç milli takımlara da davet edildi.

Sarı-kırmızılı ekipteki başarılı performansının ardından 2021 yılında Fransa Ligue 1 temsilcisi olan Stade Rennes'a transfer olarak Avrupa kariyerine adım attı. Fransa’da üst düzey rekabet ortamında gelişimini sürdüren milli file bekçisi, daha sonra Başakşehir'e transfer olarak Türkiye'ye geri döndü.

23 yaşındaki kaleci, kariyerini Beşiktaş'ta sürdürecek.