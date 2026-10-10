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Beşiktaş transferde harekete geçiyor: Serdal Adalı bitiriyor

Beşiktaş, ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Transferde rota değişti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş transferde harekete geçiyor: Serdal Adalı bitiriyor
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Beşiktaş, ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde orta saha takviyesi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların transfer listesinde yer alan Torino’nun İtalyan futbolcusu Rolando Mandragora için harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Başkan Serdal Adalı’nın transfer sürecini yakından takip ettiği belirtilirken, yönetimin bonservis pazarlığında maliyeti düşürmeyi hedeflediği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ’IN GÜNDEMİNDE MANDRAGORA VAR

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını birden fazla isim üzerinden yürütüyor. Sabah gazetesinde yer alan habere göre siyah-beyazlıların öncelikli hedefi Newcastle United forması giyen Joe Willock. İngiliz futbolcunun transferinde sorun yaşanması ihtimaline karşı Rolando Mandragora da alternatifler arasına alındı.

Torino’da forma giyen 29 yaşındaki İtalyan futbolcunun tecrübesi ve orta sahadaki çok yönlü oyun yapısı, Beşiktaş’ın ilgisini çeken özellikler arasında gösteriliyor.

Beşiktaş transferde harekete geçiyor: Serdal Adalı bitiriyor - Resim : 1

TORİNO 7,5 MİLYON EURO İSTİYOR

Rolando Mandragora’nın Torino ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. İtalyan kulübünün deneyimli futbolcu için 7,5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü.

Beşiktaş yönetiminin ise bu rakamı aşağı çekmek için pazarlık yapmayı planladığı belirtildi. Başkan Serdal Adalı’nın transfer bütçesi doğrultusunda hareket ederek anlaşma şartlarını değerlendirmesi bekleniyor.

SERDAL ADALI TRANSFERİ BİTİRECEK Mİ?

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta gözler Serdal Adalı ve yönetiminin atacağı adımlara çevrildi. Siyah-beyazlıların Joe Willock transferini öncelikli olarak değerlendirdiği, bu girişimin sonuçsuz kalması durumunda Mandragora için temaslarını yoğunlaştırabileceği ifade ediliyor.

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Ancak Torino ile anlaşma sağlanıp sağlanamayacağı ve transferin hangi şartlarda tamamlanacağı henüz netlik kazanmış değil.

MANDRAGORA’NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Rolando Mandragora, bu sezon Serie A’da çıktığı 5 karşılaşmada 1 gol ve 1 asist kaydetti. Kariyeri boyunca Genoa, Juventus, Pescara, Crotone, Udinese, Torino ve Fiorentina formalarını giyen İtalyan orta saha, toplam 396 maçta 39 gol ve 31 asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş’ın transfer girişimlerinin, Torino’nun bonservis beklentisi ve alternatif adaylarla yürütülen görüşmeler doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor. Siyah-beyazlı taraftarlar ise Serdal Adalı yönetiminden gelecek olası transfer hamlelerini yakından takip ediyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Transfer Serdal Adalı
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