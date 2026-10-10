Nihat Kahveci Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı nasıl yendiğini açıkladı

Mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, sarı-kırmızılıların milli yıldızı Barış Alper Yılmaz hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kahveci, golle buluşan Barış Alper’in performansını değerlendirirken bu karşılaşmanın oyuncu için yeni bir başlangıç olabileceğini ifade etti.

GALATASARAY KASIMPAŞA KARŞISINDA KAZANDI

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında RAMS Park’ta Kasımpaşa’yı konuk eden Galatasaray, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekibin gollerini Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina kaydetti. Kasımpaşa’nın tek golü ise Jesurun Rak-Sakyi’den geldi.

Bu sonuçla puanını 16’ya yükselten Galatasaray, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmanın ardından Kontraspor YouTube kanalında konuşan Nihat Kahveci, hem takımın performansını hem de oyuncuların bireysel katkılarını değerlendirdi.

“BARIŞ’IN YENİDEN DOĞMA MAÇI OLABİLİR”

Barış Alper Yılmaz’ın performansına değinen Nihat Kahveci, milli futbolcunun zaman zaman yaptığı tercihler nedeniyle eleştirildiğini hatırlattı. Topla buluştuğunda gereksiz riskler almasının ve top kayıplarının oyuncunun oyununa olumsuz yansıdığını belirten Kahveci, Barış Alper’in fiziksel kapasitesine ise dikkat çekti.

Kahveci, yıldız futbolcunun doğru zamanda ceza sahasına yaptığı koşuların önemini vurgulayarak Kasımpaşa karşısında gol atmasının kendisi açısından önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi. Barış Alper’in sağ bek pozisyonunda da kabul edilebilir bir performans sergilediğini belirten yorumcu, bu karşılaşmanın oyuncunun kendisini yeniden göstermesi açısından önemli olabileceğini ifade etti.

“KALİTE FARKIYLA KAZANMAYI BİLDİ”

Galatasaray’ın oyununu da değerlendiren Kahveci, Kasımpaşa’nın özellikle karşılaşmanın ilk bölümünde etkili bir performans sergilediğini söyledi. Ancak sarı-kırmızılı ekibin oyuncu kalitesi sayesinde sonuca ulaşmayı başardığını belirtti.

Galatasaray’ın yedek kulübesinden oyuna dahil olan Victor Osimhen, Leroy Sané ve Mario Lemina gibi isimlerin takımın gücünü artırdığına dikkat çeken Kahveci, sarı-kırmızılıların galibiyeti hak edecek bir oyun ortaya koyduğunu dile getirdi.

BATRAKOV İÇİN DE DEĞERLENDİRMEDE BULUNDU

Nihat Kahveci, Galatasaray’ın Rus futbolcusu Batrakov hakkında da görüşlerini paylaştı. Oyuncunun top kendisine gelmeden önce pozisyon almasını ve tek pasla oynama becerisini olumlu değerlendiren yorumcu, hücum hattında görev yapan futbolculardan gol ve asist katkısı beklendiğini de hatırlattı.

Batrakov’un genç yaşına ve gelişim potansiyeline dikkat çeken Kahveci, oyuncunun ön bölgede oyunun hızlanmasına katkı sağlayabilecek özelliklere sahip olduğunu belirtti.

Galatasaray’ın Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyetin ardından yapılan değerlendirmelerde Barış Alper Yılmaz’ın performansı ön plana çıkarken, milli futbolcunun bu çıkışını önümüzdeki maçlarda sürdürüp sürdüremeyeceği merak konusu oldu.