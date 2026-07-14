Beşiktaş son maçında mağlup oldu
Beşiktaş son hazırlık maçında Spartak Trnava'ya 3-2'lik skorla mağlup oldu.
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Yeni sezon öncesi çalışmalarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş son hazırlık maçında Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi. City Arena Trnava'da oynanan mücadelede siyah-beyazlılar sahadan 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.
İLHAN FAKILI YİNE ATTI
Spartak Trnava'ya galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Phlip Azango, 45. dakikada Lorent Mehmeti ve 45+2. dakikada Filip Trello kaydetti. Beşiktaş'ın golleriyse 13. dakikada İlhan Fakılı ve 78. dakikada Tiago Djalo'dan geldi.
HEMEN MIDTJYLLAND MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLAYACAKLAR
İstanbul'a dönecek olan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Elemesi'nde konuk edeceği Midtjylland maçının hazırlıklarına başlayacak. İlk maç 23 Temmuz Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Rövanş maçı ise 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi