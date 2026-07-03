Beşiktaş Real Madrid'ten transfer yaptı: Resmen açıklandı

Beşiktaş, basketbol takımına yaptığı transferlere bir yenisini daha ekledi. Siyah beyazlılar bu kez de Real Madrid'ten transfer yaptı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Beşiktaş Basketbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Mali uyruklu forvet/pivot Mady Sissoko ile sözleşme imzaladı.



NCAA'de Michigan State'te başlayan kolej kariyerini California formasıyla tamamlamasının ardında 2025 yılında Pallacanestro Trieste’ye transfer olan Sissoko, İtalya’nın ardından İspanya’da Real Madrid forması giydi.

206 cm boyundaki Sissoko'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."

SISSOKO KİMDİR?

Malili. 25 yaşında. Boyu 2.06.

Basketbol yeteneği sayesinde küçük yaşlarda ABD'ye gitti ve akademi takımlarında oynadı.

Üniversite takımlarında da forma giydi. NBA için şansını denedi ancak seçilemedi.

2025'te İtalya'nın Trieste takımına transfer olarak Avrupa'ya adımını attı. Geçen yıl ise İspanya'ya geçti. İspanya'nın ünlü takımı Real Madrid'in formasını giydi.