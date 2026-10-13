Beşiktaş Hoffenheim maçının hakemi belli oldu: Süper Lig'de görev almıştı

Beşiktaş'ın Hoffenheim ile oynayacağı karşılaşmayı yönetecek hakem belli oldu.

Mücadelede Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalacak. Uluslararası arenada birçok önemli karşılaşmada görev alan Visser'in daha önce Süper Lig'de de görev yapması dikkat çekti.

SÜPER LİG'DE VAR HAKEMİ OLARAK GÖREV YAPTI

Lawrence Visser, Türkiye'de daha önce Süper Lig karşılaşmalarında görev aldı. Belçikalı hakem, 14 Mart 2025'te oynanan Galatasaray-Antalyaspor mücadelesinde VAR hakemi olarak görev yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Visser, 15 Mart 2025'te oynanan Gaziantep FK-Kayserispor karşılaşmasında da VAR hakemi olarak görev aldı. Gaziantep FK, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

AVRUPA KUPALARINDA ÖNEMLİ MAÇLARI YÖNETTİ

2017 yılından itibaren FIFA ve UEFA organizasyonlarında görev yapan Lawrence Visser, kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarında düdük çaldı.

Belçikalı hakem, 28 Eylül 2021'de oynanan Real Madrid-Sheriff Tiraspol karşılaşmasını da yönetti. Moldova temsilcisi Sheriff Tiraspol, deplasmanda Real Madrid'i 2-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.

Visser, 7 Kasım 2024'te oynanan Galatasaray-Tottenham karşılaşmasında da görev yaptı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazandı.

GÖZLER BEŞİKTAŞ-HOFFENHEIM MAÇINDA

Daha önce Avrupa kupalarında ve Türkiye'de görev yapan Lawrence Visser, bu kez Beşiktaş'ın Hoffenheim ile oynayacağı karşılaşmada görev alacak. Siyah-beyazlıların kritik mücadelesinde Belçikalı hakemin yönetimi merakla bekleniyor.