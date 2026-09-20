Beşiktaş galibiyeti sonrası Amedspor'dan tepki

Amedspor, Süper Lig’in 6’ncı haftasında evinde konuk ettiği Beşiktaş’ı 3-2’lik skorla mağlup etti.

"GOL ATANA KADAR SÜRDÜRECEK MİSİNİZ"

Kulüp Başkanı Nahit Eren, karşılaşmanın hakemlerine tepki göstererek, “Bugün bu güzel sonuç için takımımızı, futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve büyük Amed Spor taraftarına teşekkür ediyorum. Ancak ben birkaç şey söylemek istiyorum. Bugüne kadar hiçbir karşılaşmadan sonra 1’inci Lig'de olsun, bu ligde olsun, çıkıp açıklama yapmadım. Ama bugün resmen bu statta rakibimizin gol atması için hakemler maalesef bir tutum ortaya koydu. Bu stattan çok net bir şekilde görüldü. 14 dakika uzatma yaptı. 5’inci dakikada, 4’üncü dakikada penaltı oldu ama 15, 14 dakika oynatıyorsunuz. İstanbul takımları gol atana kadar maçı sürdürecek misiniz? Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz ilk gün şunu söyledik. Amed Spor, Süper Lig'e gelip renk katacak. Süper Lig'in bugüne kadar süren kurallarını değiştirecek. Anadolu'dan takımlar çatır çatır taraftarıyla desteğiyle bu ligde söz sahibi olacak dedik. Mütevazi bütçeli kadrolarımızla bu Ligi zorlamaya geldik. Lakin bu şekildeki yönetimlerle bu Lig ilerlemez. Bakın futbolcumuza verilen kartlar tartışılır hepsi. Ama maçı rakip gol atana kadar uzatma niyetini, iradesini biz kabul edemeyiz” diye konuştu.

"LİDER OLDUK AMA İÇİMİZ RAHAT DEĞİL"

Başkan Eren, karşılaşma sonunda teknik direktör Besnik Hasi’nin de uzatma süresine tepki gösterdiği için kırmız kart gördüğünü ifade ederek, “Buradan yetkililere sesleniyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'na sesleniyoruz. Evet bugün lider olduk ama içimiz rahat değil. Böylesi bir yönetim anlayışını, hakem anlayışını kabul etmeyeceğiz. Amedspor'un bu lige kattığı rengi gölgeleyemezsiniz. Bu lige kattığı mücadele azmini gölgeleyemezsiniz. Hocamız tepki gösterdi, çünkü 14 dakika uzattı. Hocamıza da kırmızı kart gösterdi. Ben buradan çok net ifade ediyorum. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Mütevazi bütçeyle kurduğumuz kadroyla Süper Lig'de kalıcı ve üst sıraları zorlayan, lig sonunda bu güzel halkı, bu güzel taraftarı mutlu etmek için buradayız. Ben bütün taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben bir kez daha uyarıyorum. Bu lige hakem kararlarıyla damga vurmayın. Teknik heyetimize, futbolcularımıza bir kez daha yürekten, gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” dedi.