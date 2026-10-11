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Halk TV Spor Beşiktaş evinde Kocaelispor'u mağlup etti: Milli aradan galibiyetle döndü

Beşiktaş evinde Kocaelispor'u mağlup etti: Milli aradan galibiyetle döndü

Beşiktaş milli ara dönüşünde Kocaelispor ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar rakibini 2-1 mağlup etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş evinde Kocaelispor'u mağlup etti: Milli aradan galibiyetle döndü

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Kocaelispor ile karşılaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Orkun Kökçü ve 31. dakikada Dusan Vlahovic (P) kaydetti. Konuk ekibin tek golüyse 27. dakikada Show'dan geldi.

Beşiktaş evinde Kocaelispor'u mağlup etti: Milli aradan galibiyetle döndü - Resim : 1

VACLAV CERNY SAKATLANDI

Siyah-beyazlılarda Vaclav Cerny maça devam edemedi. İlk yarıda sakatlanan yıldız futbolcu, 39. dakikada yerini İlhan Fakılı'ya bıraktı.

İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİLER

Bu sonuçla birlikte 15 puana ulaşan Beşiktaş, 2. sıraya yükseldi. 12 puandaki Kocaelispor ise 6. sırada kaldı.

SIRADA UEFA AVRUPA LİGİ VAR

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Hoffenheim'a konuk olacak. 15 Ekim Perşembe günü oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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