Beşiktaş evinde Galatasaray'ı farklı geçti
Galatasaray MCT Technic'i konuk eden Beşiktaş GAİN, 108-83'lük skorla galip geldi. Siyah-beyazlılar rövanş maçını da kazanması halinde yarı finale yükselecek.
Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Beşiktaş GAİN ile Galatasaray MCT Technic karşı karşıya geldi.
25 SAYI FARK
Akaretler'de oynanan mücadelede siyah-beyazlılar rakibini 108-83'lük skorla mağlup etmeyi başardı.
MCCOLLUM'UN 23 SAYISI YETMEDİ
Maçın büyük bölümünde forma giyen 9 oyuncunun da skor ürettiği Beşiktaş'ta Lemar 19 sayı, Mathews 17, Morgan 16, Dotson 12 sayıyla çift haneye ulaştı.
Galatasaray'da ise kenardan gelen McCollum'un 23, Muhsin Yaşar'ın ise 22 sayılık performansı farklı mağlubiyeti önleyemedi. Sarı-kırmızılılarda maça ilk 5 başlayan oyunculardan White 17, Palmer 11, Robinson 8 sayılık katkı verdi.
BİR SONRAKİ MAÇ 28 MAYIS'TA
İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 28 Mayıs Perşembe günü Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde yapılacak.