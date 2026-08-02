Beşiktaş beğenmeyip yollamıştı: Acun Ilıcalı havada kapacak

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, geri döndüğü Premier Lig'de iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Şu ana kadar 4 transferi duyuran Hull City, orta saha bölgesine de takviye yapmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ BEĞENMEDİ: ACUN ILICALI KAPACAK

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta tamamlayan orta saha oyuncusu Kristjan Asllani ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Nicolo Schira'nın haberine göre; Hull City, Arnavut oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer etmek istiyor.

INTER'DEN YANIT GELDİ

Bonservisi Inter'de bulunan Asllani için İtalyan ekibi sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu eklemek istiyor.

Geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş formasını terleten 24 yaşındaki futbolcu, sezonun bitmesi ile birlikte Inter'e dönmüştü.

ASLLANI'NİN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Geçen sezon Beşiktaş forması altında 17 maça çıkan Asllani, 2 gol atarken 2 de gol pası verdi.

24 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinde daha önce Empoli ve Torino formalarını da giydi.