Berke Özer Fransa'da zirveye çıktı!

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Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen milli kaleci Berke Özer, sezonun ilk haftalarındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.İlk 6 karşılaşmada 4 kez kalesini gole kapatan başarılı file bekçisi, yüzde 82,6'lık kurtarış oranıyla da ligde zirveye yerleşti.

BERKE ÖZER'DEN 6 MAÇTA 4 KAPANIŞ

Lille'in kalesini koruyan Berke Özer, Ligue 1'de oynadığı ilk 6 maçta gösterdiği performansla takımının önemli isimlerinden biri oldu. Milli kaleci; Angers, Toulouse, Troyes ve Le Havre karşılaşmalarında kalesini gole kapatarak rakiplerine gol şansı tanımadı.

Başarılı file bekçisi, bu performansıyla Lille'in savunmadaki gücüne önemli katkı sağladı. Berke'nin istikrarlı görüntüsü, Fransa'daki futbol kamuoyunun da dikkatini çekti.

KURTARIŞ YÜZDESİNDE EN TEPEDE

Berke Özer'in öne çıkan istatistiklerinden biri de kurtarış yüzdesi oldu. İlk 6 maçta yüzde 82,6'lık kurtarış oranına ulaşan milli kaleci, Ligue 1'de bu alanda zirvede yer aldı.

Yakaladığı oranla rakip kalecileri geride bırakan Berke, yalnızca kalesini gole kapattığı maçlarla değil, yaptığı kurtarışlarla da ön plana çıktı.

2 MAÇTA GOL YEDİ 6 MAÇTA DEVLEŞTİ

Sezonun ilk 6 haftasında PSG ve Nice karşılaşmalarında kalesinde gol gören Berke Özer, diğer dört mücadeleyi gol yemeden tamamladı.

Lille'de başarılı performansını sürdürmek isteyen milli kaleci, sezonun ilerleyen bölümünde de takımına katkı sağlamayı hedefliyor. Berke Özer'in Ligue 1'deki istatistikleri, Fransa'da sergilediği performansın dikkat çekici göstergeleri arasında yer alıyor.