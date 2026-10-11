Barcelona'nın yıldızından Galatasaray açıklaması: Daha fazlasını istiyoruz

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek. Kritik mücadele öncesinde Katalan ekibinin savunma oyuncusu Jules Kounde, takımının son durumu ve Galatasaray karşılaşması hakkında açıklamalarda bulundu. Fransız futbolcu, yoğun maç takvimine rağmen karşılaşmayı heyecanla beklediklerini söyledi.

JULES KOUNDE'DEN GALATASARAY MAÇI SÖZLERİ

Barcelona'nın başarılı savunmacısı Jules Kounde, takım olarak iyi bir dönemden geçtiklerini belirterek oyuncuların performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Takım içindeki rekabetin ve herkesin forma giyme isteğinin olumlu bir ortam oluşturduğunu ifade eden Kounde, iyi bir başlangıç yaptıklarını ancak hedeflerinin daha fazlasını başarmak olduğunu vurguladı.

Fransız futbolcu, en küçük bir konsantrasyon kaybının bile rakiplere fırsat verebileceğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"İyi bir dönemden geçiyoruz, herkes katkıda bulunuyor, herkes oynamak istiyor. İyi bir başlangıç yaptık ama daha fazlasını istiyoruz. En ufak bir düşüşte bile herhangi bir takım sizi tehlikeye atabilir."

"GALATASARAY MAÇINA TAM GAZ GİDİYORUZ"

Galatasaray karşılaşmasına da değinen Kounde, yoğun fikstüre rağmen takım olarak mücadeleye hazırlandıklarını belirtti. Yıldız futbolcu, büyük maçların futbolun en heyecan verici yanlarından biri olduğunu ifade etti.

Kounde, Galatasaray maçı ve önlerindeki yoğun fikstürle ilgili şunları söyledi:

"Birkaç gün sonra Galatasaray ile maçımız var ve bu maça tam gaz gidiyoruz. Çok yoğun bir fikstürümüz var. Çok mutluyuz, işte böyle harika fikstürler için futbol oynuyoruz. Harika. Biz futbolu tam olarak bu tür maçlar için oynuyoruz. Gelecek maçlar için gerçekten heyecanlıyım."

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak mücadele, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması planlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde Avrupa'nın güçlü takımlarından Barcelona'ya karşı puan mücadelesi verecek.