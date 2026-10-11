Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Galatasaray-Barcelona maçının hakemi belli oldu.

Kritik karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida görev yapacak. Tecrübeli hakemin daha önce Galatasaray ve diğer Türk takımlarının maçlarında aldığı sonuçlar dikkat çekiyor.

GALATASARAY'IN İKİ MAÇINI YÖNETTİ

İtalyan hakem Marco Guida, daha önce Galatasaray'ın iki karşılaşmasında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar, Guida'nın yönettiği 15 Ağustos 2023 tarihindeki mücadelede Olimpija Ljubljana'yı 1-0 mağlup etti.

Galatasaray, 18 Eylül 2025'te oynanan karşılaşmada ise deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu.

TÜRK TAKIMLARININ MAÇLARINDA 3 GALİBİYET

Marco Guida'nın yönettiği dört karşılaşmada Türk takımları 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.

Başakşehir, 12 Aralık 2024'te Heidenheim'ı 3-1 mağlup ederken A Milli Futbol Takımı da 5 Haziran 2016'da Slovenya'yı deplasmanda 1-0 yenmeyi başardı.

MARCO GUIDA'NIN YÖNETTİĞİ MAÇLAR

18 Eylül 2025: Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray

12 Aralık 2024: Başakşehir 3-1 Heidenheim

15 Ağustos 2023: Galatasaray 1-0 Olimpija Ljubljana

5 Haziran 2016: Slovenya 0-1 Türkiye