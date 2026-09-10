Türkiye'nin konuştuğu Zeynep Mestan sessizliğini bozdu! Linç edenlere meydan okudu

Süper Amatör Lig ekiplerinden Turgutluspor’un teknik direktörlük görevine 22 yaşındaki Zeynep Mestan’ı getirmesi Türkiye’de geniş yankı uyandırdı. Mestan, Kulüp Başkanı Yılmaz Gençtürk ile Halk TV’de Deniz Bayramoğlu’nun sunduğu Gün Doğarken programına konuk oldu. Henüz sahaya çıkmadan ağır hakaretlerle karşılaştığını belirten Mestan, “Yani ben Turgutluspor'a gelmeden önce Turgutluspor'da Mourinho mu vardı?” diyerek eleştirilere yanıt verdi.

Turgutluspor’un 22 yaşındaki Zeynep Mestan’ı teknik direktörlük görevine getirmesi Türkiye’nin gündemine oturdu. Mestan ve Turgutluspor Başkanı Yılmaz Gençtürk, Halk TV’de Deniz Bayramoğlu’nun sunduğu Gün Doğarken programına konuk oldu.

Futbol geçmişini ve hedeflerini anlatan Mestan, görevlendirilmesinin ardından kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Gençtürk ise kararının arkasında olduğunu belirterek Mestan’a güvendiklerini söyledi.

"HAYALİM HEP TEKNİK DİREKTÖR OLMAKTI"

Futbola lise öncesinde başladığını anlatan Mestan, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle İzmir’de bir takımda oynadığını söyledi:

“Benim futbol hikayem aslında liseye başlamadan önce başladı. Zaten sonrasında bir beden eğitimi öğretmenimin yönlendirmesiyle futbola başlamıştım İzmir'de, daha lokal bir takımda. Sonrasında Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ni kazandım. O sırada lise son sınıfta Hitap Spor'la 3. Lig şampiyonu oldum. O şekilde, uzmanlığım futboldan. Zaten hep hayalim teknik direktör olmaktı.”

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan Mestan, üniversite yıllarında futbol dünyasındaki erkek egemen yapıyla karşılaştığını dile getirdi:

“Ondan sonra üniversiteye çıkınca o az önce bahsettiğiniz ataerkil düzenin gerçekten hakim olduğunu hissettim. Yani şey demeye başladım aslında hani, gerçekten imkansızmış dedim. Ama her karanlıktan bir aydınlık doğuyor gerçekten.”

KADINLARIN BAŞINA GELEN AYRIMCILIĞI ANLATTI

İzmir’de farklı yaş gruplarının altyapılarında görev yaptığını belirten Mestan, kadın olduğu için ciddiye alınmadığı dönemler yaşadığını anlattı:

“Ya mesela İzmir çevresindeki altyapılarda çalıştım. Oralarda bile hani çalıştırdığımız çok ufak yaş gruplarındaki çocuklarda bile; benimle aynı seviyedeki, belki benim altımda olan, belki benim üstümde olan -bilemiyorum tabii onun takdiri bende değil ama- antrenörler sırf kadın olduğunuz için size iş yaptırtmaya çalışıyorlar. Kendi isimleri geçsin istiyorlar. Yani, çünkü kadın olduğunuz için orada siz bir spor okulu antrenörüsünüz, yükselemezsiniz. Oradaki onların görüş şekli o şekilde. Çocuk antrenörüsünüz.”

"ENKAZ DEVRALDIK"

Turgutluspor’daki mevcut durumu değerlendiren Mestan, kulübün yeniden yapılanması gerektiğini söyledi:

“Ya Turgutluspor'da öncelikle benim gördüğüm şey açıkçası, bizden öncesi yani bir enkaz olarak bize kalmış durumda.”

Takımın ve altyapının sıfırdan oluşturulacağını belirten genç teknik direktör, “Çünkü gittiğimizde altyapıda çocuk yoktu. Akademi yarışmacı takımlarında çocuk yoktu” dedi.

Turgutluspor’un güçlü bir geçmişe ve geniş bir taraftar kitlesine sahip olduğunu vurgulayan Mestan, “Ama insanlar küsmüş durumda. Biz bunu tekrardan o şaşaalı günlerine geri döndüreceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

TARAFTARA BOL GOL SÖZÜ

Oynatacağı futbolun kadronun yapısına göre şekilleneceğini belirten Mestan, hücum ağırlıklı ve cesur bir oyun hedeflediğini açıkladı:

“Yani o taraftarımız stada geldiği zaman çok gol izlesin istiyorum. Hani üç yer, beş atarız önemli değil ama taraftarımız çok gol izlesin istiyorum. Hani kapalı bir oyun oynamak istemiyorum.”

SERGEN YALÇIN'I ÖRNEK ALDIĞINI AÇIKLASI

Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ı şampiyonluğa taşıdığı dönemde oynattığı futbolu örnek aldığını söyleyen Mestan, bu anlayışı “Yani açık oynayan, saldırgan, sürekli üçüncü bölgeye oyunu yıkan, geriden çok daha sistemli bir şekilde ileriye doğru çıkan, çok şut çekilen, ya cesur bir futbol” sözleriyle anlattı.

Yeni sezon çalışmalarına planlanandan erken başlayacaklarını belirten Mestan, “On gün önceden başlıyoruz idmanlara, olması gerekenden” dedi.

ELEŞTİRİLERE MOURİNHO YANITI

Göreve getirilmesinin ardından ağır hakaretlere maruz kaldığını açıklayan Mestan, henüz sahaya çıkmadan hedef alınmasına tepki gösterdi:

“Yani zaten... ben daha yorum yapmadan bile yeterince linç yedik Türkiye'den.”

Eleştirilere dikkat çeken bir yanıt veren Mestan, şunları söyledi:

“Yani biraz sert olabilir ama... Yani ben Turgutluspor'a gelmeden önce Turgutluspor'da Mourinho mu vardı? Bunu sormak lazım onlara. Yani Mourinho mu vardı da üstüne ben geldim de beni linç ediyorlar? Yani Süper Amatör Ligi hani, hem antrenör hem oyuncu olarak gelişilmeye açık bir lig. Yani çok linç edilmesine gerek olduğunu düşünmüyorum.”

Olumsuz yorumların yanı sıra çok sayıda destek mesajı aldığını da aktaran Mestan, “Ya oldu tabii ki, şu an isim vermek çok doğru olmaz ama yani her camiadan... Yani resmen telefonum bozulacaktı ilgiden. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Telefonum bozulacaktı ilgiden. Ya bu kadar olacağını biz de tahmin etmedik ama...” dedi.

BAŞKAN GENÇTÜRK KARAR SÜRECİNİ ANLATTI

Turgutluspor Başkanı Yılmaz Gençtürk, Mestan’ın daha önce de teknik kadroda yer almasının planlandığını söyledi. Mestan’ın hazırladığı analiz, proje ve taktik raporlarından etkilendiğini belirten Gençtürk, teknik direktörlük teklifini şu sözlerle yaptığını anlattı:

“Ya gel seni bu takımın başına koyalım. Türkiye'de bir devrim yaratalım. Kadının Türkiye'de her yerde olması gerektiğini bir kez daha herkese gösterelim. Bu ülkede ambulans şoförlüğü yapan bir kadın var ise neden bir kadın bir futbol takımının teknik direktörü olmasın.”

"HERKES DONDU KALDI"

Yönetimin ilk anda şaşkınlık yaşadığını söyleyen Gençtürk, “8 kişi odadaydık, hepsi ağzı açık birbirine baktı, dondu kaldı” ifadelerini kullandı.

Mestan’ın gençliği ve deneyimi konusunda itirazlar geldiğini anlatan Gençtürk, kararından vazgeçmesinin de istendiğini belirtti:

“Zeynep Hanım çıktıktan sonra odadan, ‘bu kararından vazgeç’ diyenler de oldu ama ben kararımın arkasında durdum.”

Gençtürk, Mestan’ın kulüpte yalnız olmayacağını ve deneyimli isimlerden oluşan bir ekiple çalışacağını vurguladı:

“Biz bir ekibiz. Tabii ki de Zeynep Hanım'a hepimizin destekleri olacaktır.”

"SONUNA KADAR ARKASINDAYIM"

Görevlendirmenin ardından ağır hakaretler aldıklarını söyleyen Gençtürk, tepkilerin kadınların futbol dünyasındaki varlığına yönelik olduğunu ifade etti:

“Ama linç olayı çok sıkıntılı, ağır hakaretler, ağır küfürlere maruz kalıyoruz. Bu kadınların toplumda her yerde olmasına neden katlanamadıklarını bir türlü ısrarla anlayamıyorum.”

Mestan’a güveninin tam olduğunu belirten Gençtürk, “Biz takımımıza disiplin getireceğine, terbiye getireceğine ve bize vizyon katacağına inanılmaz derecede inanıyorum ve sonuna kadar kendisinin arkasındayım” dedi.

TAKIM SIFIRDAN KURULACAK

Turgutluspor’un uzun süredir yanlış yönetimler ve mali sorunlar nedeniyle alt liglere gerilediğini söyleyen Gençtürk, kulübün mevcut durumda oyuncusunun bulunmadığını açıkladı. Altyapıdan A takıma kadar yeni bir yapılanma başlatılacağını belirten Gençtürk, “Biz bu enkazı sıfırdan yapıp iyi bir rezidansa çevireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kulübün yeniden üst liglere çıkacağını savunan Gençtürk, hedeflerini şöyle açıkladı:

“Dediğim gibi Deniz Bey biz çok mutluyuz, şampiyon olacağız, kesinlikle şampiyon olacağız. Turgutluspor'u eski şaşaalı günlerine geri döndüreceğiz. Sizin huzurunuzda Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'e en kısa zamanda, her sene üstüne koyarak Turgutluspor'u 1. Lig'e kadar çıkaracağız.”

EN BÜYÜK HAYALİ BEŞİKTEŞ

Kariyerinde ileride çalıştırmak istediği takımın sorulması üzerine Mestan, Beşiktaş hayalini açıkladı:

“Yani ben Beşiktaşlıyım. Doğma büyüme Beşiktaşlıyım. Tabii ki de her Beşiktaşlının hayalindeki gibi yani ben de Beşiktaş'ı çalıştırmak isterim.”