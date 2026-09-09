22 yaşında Turgutluspor'un başına geçen Zeynep Mestan: Mutfakta değil futbolda iddialıyım

Daha önce Kadınlar 3'üncü Ligi'nde futbolcu olarak forma giyen 30 Temmuz 2004 doğumlu Mestan, Turgutluspor’un ilk kadın teknik direktörü oldu. Genç teknik direktör, kulüp binasında düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attı.

Tesislerde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Turgutluspor Başkanı Yılmaz Gençtürk, kadınların her alanda yer alması gerektiğini belirterek Zeynep Mestan'a güvendiklerini söyledi. Gençtürk, Mestan'ın kendilerine sunduğu projeler ve yapılan görüşmelerin ardından bu kararı aldıklarını ifade etti.

"BİR KADIN AMBULANS ŞOFÖRÜ OLABİLİYORSA NEDEN TEKNİK DİREKTÖR OLMASIN"

Zeynep Mestan'ın göreve getirilmesiyle önemli bir adım attıklarını belirten Başkan Gençtürk, "Türkiye tarihinde bir ilk olduğunu biliyoruz. Biz kadının Türkiye'de her yerde olmasını istiyoruz. Bir kadın ambulans şoförü olabiliyorsa neden bir takımın teknik direktörü olmasın? Zeynep hocamıza çok güveniyoruz. Bilgisine ve taktik bilgisine inanıyoruz. Biz bu yola çıktığımızda, 'Bir kadın hoca niye olmasın?' dedik. Türkiye tarihinde bir ilke imza atalım istedik" dedi. Zeynep Mestan'ın yalnızca reklam amacıyla göreve getirilmediğini vurgulayan Gençtürk, "Biz büyük bir yatırım yaptık, büyük bir oluşum içerisine girdik. Takımımızı bilgisine inandığımız bir kadına teslim etmek için bu kararı aldık. Kendisi bize projeler sundu. Teknik ekipteki arkadaşlarla yapılan istişareler sonunda kendisine inandık ve bu yola baş koyduk" diye konuştu.

"BİZ ÖN YARGILARIN KIRILMASINI İSTİYORUZ"

Zeynep Mestan'ın göreve başlamasının ardından sosyal medyada farklı tepkiler geldiğini belirten Gençtürk, ön yargıların kırılmasını istediklerini söyledi. Gençtürk, "Ön yargılar çok. Türkiye'de kadının bazı yerlerde olmaması gerektiğini düşünen insanlar var. Biz ön yargının kırılmasını istiyoruz. Bir destek olunsun istiyoruz. Takımımız sahaya çıktığında, teknik ekibimizi ve Zeynep hocamızı görsünler. Turgutluspor ne yapıyor, ne ediyor bir görsünler. Başarısızlık olursa biz buradayız. Gece gündüz tesislerdeyiz. Kimseden kaçmıyoruz. Amacımız Turgutluspor'u kısa sürede eski günlerine döndürmek ve marka değerine değer katmak" ifadelerini kullandı.

ZEYNEP MESTAN: KADININ YERİNİ TÜRK FUTBOLUNDA DAHA DA SAĞLAM HALE GETİRECEĞİZ

Turgutluspor'un ilk kadın teknik direktörü Zeynep Mestan ise görevinin sorumluluğunun farkında olduğunu söyledi. Türk futbolunda kadınların daha fazla yer almasını istediğini belirten Mestan, "Umarım ilerleyen vadelerde kadının yerini Türk futbolunda daha da sağlam hale getireceğiz. Futbolculuk kariyerimde de çeşitli zorluklar yaşamış bir insan olarak bununla ilgili ilk adımı ben atıyorum. Umarım sonrasında başka insanlardan ve sporculardan da bu şekilde adımlar gelir" dedi.

"AMACIM TAKİPÇİMİN ARTMASI DEĞİL"

Sanal medyada kendisine yönelik olumlu ve olumsuz birçok yorum yapıldığını belirten Mestan, "Takipçilerim arttı ama benim amacım bu değil. Başkanımız bana, 'Hocalık yapabileceğinden şüphem yok ama tepkilerle başa çıkabilecek misin?' dedi. Ben de çıkabileceğimi söyledim. Sezon sonunda kendimizi herkese kanıtlamış olacağız. Sosyal medyadan ağır tepkiler alacağımı biliyordum. Hakaretler, tehditler ve çok iyi yorumlar var. Destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Biz tamamen sahaya ve sezon sonunda elde edeceğimiz başarıya odaklanacağız" diye konuştu.

"GÜZEL FUTBOL OYNATMAK İSTİYORUM"

Erkek takımını çalıştıracak olmasının kendisi için yeni bir deneyim olduğunu ifade eden Mestan, "Öncelikle oyuncuma saygı duyarak çalışacağım. Siz oyuncuya saygı duymazsanız oyuncudan da saygı bekleyemezsiniz. Güzel futbol oynatmak istiyorum. Hücum futbolu oynamak istiyorum. Taraftarımız stada geldiğinde güzel ve bol gollü skorlar görsün istiyorum. Oyuncu grubum gerçekten çok iyi niyetli insanlardan oluşuyor. Herhangi bir kaos yaşamadan sezonu geçireceğimize inanıyorum. Bir sorun yaşarsak da çözebileceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"PEP GUARDİOLA VE SERGEN YALÇIN'I ÖRNEK ALIYORUM"

Antrenörlük belgelerinin tam olduğunu belirten Zeynep Mestan, örnek aldığı teknik direktörlerin sorulması üzerine, "Avrupa'dan Pep Guardiola'yı örnek alıyorum. Türkiye'den de Sergen Yalçın'ı örnek verebilirim" dedi. Futbolu erken yaşta bırakıp teknik direktörlüğe yönelmesinin nedenini de anlatan Mestan, "Futbolu bırakmamın ilk sebebi üniversiteydi. Spor bilimleri okumayı kesinlikle çok istiyordum. Antrenörlük benim için büyük bir hedefti" diye konuştu. Altyapı çalışmalarına da önem vereceğini belirten Mestan, "İlerleyen dönemlerde altyapı çalışmalarının meyvelerini A takıma kazandırmak, burada uzun süre kalmak ve bu camiada başarılı olmak istiyorum. İlk 5 yıldaki hedefim Turgutluspor'u 1'inci Lig'e çıkarmak" dedi.

"MUTFAKTA DEĞİL FUTBOLDA İDDİALIYIM"

Turgutluspor Teknik Direktörü Zeynep Mestan, Trendyol 1'inci Lig'de yer alan Muğlaspor'un teknik patronu Yalçın Koşukavak'ın geçen haftalarda düzenlenen basın toplantısına kadın basın mensuplarının katılımının yüksek olması üzerine, ‘Daha önce basın toplantısında bu kadar bayan görmemiştim. Bilsem kısırımı da altınımı da alırdım, gün yapardık. Sizde şimdi soru da yoktur’ sözlerinin kendisine hatırlatılması üzerine, "Yalçın hoca da çok başarılı bir hoca. Türk futbolundan yıllarca bildiğimiz bir hoca. Mutfakta iyi değilim ama futbolda iddialıyım" şeklinde yanıt verdi.