Barış Alper Yılmaz sürprizi: Okan Buruk ters köşe yaptı

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Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar başlama saatini beklemeye başladı. Milli aradan galibiyetle dönmek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan sürpriz bir karar geldi.

BARIŞ ALPER YILMAZ SAĞ BEKE

Deneyimli teknik adamın son haftalarda beklentilerin altında kalan Barış Alper Yılmaz'ı sağ bekte kullanması bekleniyor. Yılmaz geçtiğimiz sezon da zaman zaman bekte forma giymiş ve performansıyla beğeni toplamıştı.

SANCHEZ VE TORREIRA'YI DİNLENDİRECEK

Okan Buruk'un ayrıca milli takımdan daha yeni dönen Davinson Sanchez ve Lucas Torreira'yı yedek bırakacağı iddia edildi.

MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakçı, Ismael Jakobs, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Alesksey Batrakov, Leroy Sane, Rafel Leao, Deniz Gül.