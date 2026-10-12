Barcelona maçı öncesi Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Barcelona maçı öncesi dikkat çeken açıklamalar geldi. Takımın hedefini açıklarken İlkay Gündoğan konusuna da açıklık getirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol deviyle karşılaşacak sarı-kırmızılıların teknik patronu, rakibin bu sezonki performansını değerlendirirken "Herkese göre favori Barcelona ama en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı. Buruk, karşılaşmada yalnızca savunma yapmayacaklarını da vurguladı.

"BARCELONA OLUNCA..."

Barcelona'nın bu sezonki performansına dikkat çeken Okan Buruk, İspanyol ekibinin hücum gücünü ve kazanan kimliğini vurguladı.

"Hangi Şampiyonlar Ligi maçına çıksak zor maç diyecektik ama rakip Barcelona olunca... Şu anda dünyanın en formda takımı. Gol sayısı çok yüksek, kazanan bir takım. Rakibimizin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Transferleriyle çok güçlendiler. Rakibimizi biliyoruz. Bu bir avantajdır, hazırlanmanızı sağlıyor."

"PLANLARIMIZI DOĞRU UYGULAMAMIZ GEREKİYOR"

Barcelona karşılaşmasının önemine değinen Buruk, oyuncularının enerjisini ve taktik planın doğru uygulanmasını ön plana çıkardı.

"Şampiyonlar Ligi maçları her zaman daha kıymetli oluyor, Barcelona'ya karşı olunca... Oyuncuların enerjilerini de daha iyi görüyorsunuz. Planlarımızı doğru bir şekilde uygulamamız gerekiyor."

"BARCELONA'YA ZORLUK ÇIKARTMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Rakibin güçlü yönlerinin yanı sıra eksiklerini de değerlendiren Okan Buruk, Galatasaray'ın mücadeleye ortak olmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

"Barcelona'ya zorluk çıkartmaya çalışacağız. Bu sene rakiplerine topu bırakmayan bir takım ama eksileri var. Artısı da çok fazla var. Pozisyon da veriyorlar. İşimizi doğru bir şekilde yaparsak, maça ortak olmaya çalışacağız."

TARAFTARA ÇAĞRI: COŞKULU BİR GECE OLSUN

İç sahada oynayacakları karşılaşmada taraftar desteğinin önemine değinen Buruk, tribünlerde güçlü bir atmosfer oluşturmak istediklerini belirtti.

"İç sahada, taraftarımızın önünde oynayacağız. O atmosferi oluşturmamız lazım. İnşallah coşkulu bir gece olur."

GALATASARAY'DA TEK EKSİK SİNGO

Takımdaki sakatlık durumu hakkında bilgi veren Okan Buruk, Singo dışında oyuncularının antrenmanlara katıldığını açıkladı.

"Tek eksiğimiz Singo. Diğer oyuncular antrenmana çıktı. Burada karar vereceğiz kimin ne kadar olacağıyla ilgili. Dün idmana Singo dışında herkes çıktı. Onun dışında bir eksik yok şu anda."

"BU MAÇIN HAZIRLIĞI ÇOK FARKLI OLUYOR"

Barcelona karşılaşmasının takım üzerindeki motivasyonuna değinen deneyimli teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahalarında oynamanın oyunculara farklı bir enerji verdiğini söyledi.

"Tabii ki oyuncularımızla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan dolayı heyecanlıyız, Barcelona'ya karşı oynamaktan dolayı heyecanlıyız. Kendi sahamızda oynayacağız. Kendi sahamızdaki maçlar çok heyecanlı geçiyor, motivasyonumuz çok fazla yükseliyor. Bazen oyuncuları en yüksek seviyede hazırlamanız gerekmiyor. Bu maçın hazırlığı çok daha farklı oluyor."

"HERKESE GÖRE FAVORİ BARCELONA"

Barcelona'nın bu sezonki başarılı sonuçlarına dikkat çeken Okan Buruk, Galatasaray'ın da sahaya kazanma hedefiyle çıkacağını vurguladı.

"Dünyanın en formda takımlarından birisiyle oynayacağız. Bu sene her maçlarını kazandılar ama karşılarında da biz olacağız. Biz en iyisini yaptığımızda bence bu statta önemli işler yaptık. Hedefimiz her zaman olduğu gibi kazanmak. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Karşımızda çok önemli bir takım var. Herkese göre favori Barcelona ama en iyisini yapmaya çalışacağız."

"SADECE DEFANS YAPMAYACAĞIZ"

Barcelona karşısında hem savunma hem de hücum planlarının önemli olduğunu belirten Buruk, oyuncularından yüksek baskı ve mücadele beklediğini ifade etti.

"Sadece defans yapmayacağız, hücum da yapacağız. İkisini birden düşünmek lazım. Hangi kararı verirsek, rakibimize karşı nasıl savunma yapmamız gerekiyor... En iyisini yapmamız gerekiyor. En şiddetli baskıyı yapmanız gerekiyor hangi bölgedeyseniz. Top rakipteyken de sizin tutkulu bir şekilde topu almanız çok önemli olacak. Bu tutkuyu göstermemiz gerekiyor. Hangi kararı verirsek bunu en güçlü şekilde yapmamız gerekiyor. Ofansif tarafta da sakin olmak ve topun bizde kalması gerekiyor. Rakibimiz de yüksek hatta oynuyor, o yüksek hatta karşı da her takım plan yapıyor. Bu sene çok fazla gol yemediler. Onlar da kendi oyunlarını rakibe diretmeye çalışan bir takım. Önemli bir takıma karşı oynayacağız. Az hata yapmamız gerekiyor."

TORREIRA, DAVINSON VE BATRAKOV AÇIKLAMASI

Kasımpaşa karşılaşmasının zorluk derecesine ve oyuncularının fiziksel durumuna değinen Okan Buruk, yoğun maç temposunun ardından takımın son durumunu değerlendirdi.

"En zor maçımız belki Kasımpaşa maçıydı. Lucas uzaktan geldi, Davinson uzaktan geldi. Batrakov çok fazla maç oynadı. Türk Milli Takımı'ndan dönen oyuncular vardı, belki de en yorgun onlardı. Kasımpaşa zordu. Bundan sonraki bölüm, şu anda tam kadroyuz. Sadece Singo yok, onun dışında tam kadroyuz. Arada da 4 gün var, dinlenme süremiz var. İnsan kazandıkça daha mutlu oluyor. Fiziksel olarak daha çabuk yenileniyor. Maçları kazanmamız lazım."

"AGRESİF OLMAMIZ GEREKİYOR"

Barcelona karşısında savunma disiplininin ve hücum etkinliğinin belirleyici olacağını belirten Buruk, son antrenmanın ardından maç planını netleştireceklerini söyledi.

"Bugün son antrenmanı yapacağız. Planlarımızı daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Galatasaray'ız, kendi sahamızda oynayacağız. Hangi sistemle oynarsak oynayalım, agresif olmamız gerekiyor. O agresifliği gösterip kalemizi gole kapatmaya çalışacağız. O oyuncularımız var. Bunun yanında bizim de gol atmamız gerekiyor."

OKAN BURUK'TAN BATRAKOV SÖZLERİ

Aleksey Batrakov'un ilk 11'de oynama ihtimaliyle ilgili soruyu yanıtlayan Okan Buruk, genç futbolcunun adaptasyon sürecinden ve performansından memnun olduğunu belirtti.

"Aleksey ilk defa ülkesinden çıkmış bir oyuncu çok genç yaşında. Buraya geldikten sonra başta Lucas olmak üzere onu buraya adapte etmek için herkes çok yardımcı oldu. İyi futbolcu, çok iyi futbolcu olduğu için transfer ettik zaten. Milli oyuncu, son 3 milli maçta da oynadı. İyi bir profesyonel, iyi bir insan ve çalışmaya, gelişmeye açık. Bu tür bir oyuncuyla çalışmak benim için de değerli. Takım için katkı sağlamaya çalışıyor, bu tarz oyuncuyla çalışmak benim için önemli. Kendisini geliştirmesi için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ofansif olarak iyi bir oyuncu, takımın oyununa da çok çabuk adapte oldu. Takım savunmasını da iyi yapıyor. Performansından çok memnunuz.

Yarınki maç için bugün kararı vereceğiz, ilk 11'i belirleyeceğiz. Yarın göreceğiz."

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN SAĞ BEK PERFORMANSI

Kasımpaşa maçında sağ bekte görev yapan Barış Alper Yılmaz'ın performansını değerlendiren Buruk, milli futbolcunun bu bölgede daha önce de oynadığını hatırlattı.

"Barış Alper ilk defa o bölgede oynamadı. İki sene önce hem sağ bek hem de sol bekte oynamıştı. Sıkıştığımızda sol bek olarak da takıma önemli katkı verdi. Barış tabii ki takımın önemli oyuncularından biriydi ama o sezon performansının yükselmesinde önemli rol oynamıştı. O mevkiyi biliyor ve oynuyor. Bazı maçlarda rakip yarı alanda daha fazla kullanıyorsunuz oyuncuları, orada hem sağ bek hem de sağ açık gibi oldu. Bu maç daha farklı bir maç. Bu rolü oynayabileceğini gösterdi."

"OYUNCULARIMA ÇOK GÜVENİYORUM"

Barcelona karşılaşması öncesinde futbolcularına güvendiğini belirten Okan Buruk, taraftar desteğiyle birlikte en iyi performanslarını ortaya koymak istediklerini söyledi.

"Oyuncularıma çok güveniyorum. Böyle maçlarda iyi işler yapabildiğimizi gösterdik. Taraftarımızın desteğiyle en iyisini yapacağız. Elimizden gelenin en fazlasını yapacağız."

"OLUMLU BİR SONUÇ BİZİ MUTLU EDER"

Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine değinen Buruk, Barcelona karşısında alınacak olumlu bir sonucun takımın motivasyonunu artıracağını ifade etti.

"Barcelona'ya karşı olumlu bir sonuç, bizi mutlu eder, çok yükseltir. Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerimiz var, bundan sonra çok daha kritik maçlara çıkacağız. Puanlar çok önemli. Geçen sene benzer bir senaryo Liverpool maçında yaşamıştık."

İLKAY GÜNDOĞAN'IN TEPKİSİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Kasımpaşa maçının ardından İlkay Gündoğan'ın gösterdiği tepki hakkında da konuşan Okan Buruk, deneyimli futbolcunun yaşadığı duyguların doğal karşılanması gerektiğini belirtti.

"Ben futbolculuktan geliyorum. Hepimiz bunları yaşadık. Orada bir duygu var. Oyuncular insan, robot değil. Oynamamış, kenarda ısınıp oyuna girmemiş... O yaşta, o profesyonellikte oynamasanız üzülürsünüz. Çok takılmamak lazım. Geçen hafta çok farklı bir maç oynadık. Oyuncuların iyi karakter, iyi insan olduklarını herkesin bilmesi gerekiyor. Yaptığını yanlış anlamamak gerekiyor, orada insani bir üzüntü. Buraya takılmamak gerekiyor. Takım için en iyisini yapmaya çalışıyor. Ben İlkay'dan çok memnunum."