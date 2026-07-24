Babası Türk annesi Ruandalı: Basel'den TFF 2. Lig'e transfer oldu

TFF 2. Lig takımı Fethiyespor, çarpıcı bir transfere imza attı. İsciçre'nin Basel takımından Jamal Camcı'nın kadroya katıldığı resmen açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Fethiyespor’umuz, İsviçre ekibi FC Basel oyuncusu Jamal Camcı ile anlaşmaya varmıştır. Türk asıllı ve santrafor mevkiİsinde oynayan Jamal Camcı, Futbol Şube Sorumlumuz Uğur Keskin’in katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Jamal Camcı’ya kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz."

BABASI TÜRK, ANNESİ RUANDALI: İSVİÇRE DOĞUMLU

20 yaşındaki Jamal Camcı'nın babasının Türk, annesinin Ruandalı olduğu belirtildi. Genç futbolcunun Türk ve İsviçre vatandaşlıkları bulunuyor.

1.85 boyunda olan Jamal Camcı, santrfor olarak oynuyor. Aynı zamanda kanat olarak da görev yapabiliyor.