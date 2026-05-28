Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'dan başkanlık açıklaması: Şimdi babam sonra ben

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın başkanlık ile ilgili sorulan soruya verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu. Yaz Yıldırım, ''Belki 15-20 sene sonra bakarız, hayat bizi nereye götürecek'' dedi.

Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçimine çevrilmişken, adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım dün Londra'da İngiltere'deki kongre üyeleriyle bir araya geldi.
Taraftarlar ile sohbet ederek gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, "Fenerbahçe'nin Türkiye'ye, Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var'' ifadelerini kullandı.

''HER KONUDA HAZIRIZ''

Londra’daki Fenerbahçelilerin yoğun katılım gösterdiği organizasyonda açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, ailesinin bir kısmının Londra’da yaşadığını ve bu nedenle kente sık sık geldiğini ifade etti. Londra’daki Fenerbahçe camiasına teşekkür eden Yıldırım, yaklaşan seçim sürecine ilişkin ise ''Seçimlerle ilgili her konuda hazırız, varız'' dedi.

YAZ YILDIRIM'DAN BAŞKANLIK AÇIKLAMASI

Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, Fenerbahçe’nin kadın başkanı olup olmayacağı yönündeki soruya yanıt verdi ve ''İnşallah oluruz. Belki 15-20 sene sonra bakarız, hayat bizi nereye götürecek. Şimdi babam çalışacak, sonra ben geleceğim'' ifadelerini kullandı.
Yaz Yıldırım'ın bu sözleri, sosyal medyada binlerce görüntülenme aldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
