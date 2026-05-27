Aziz Yıldırım asıl suçluyu açıkladı: Futbolcuları savundu

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, olağanüstü genel kurul öncesi Londra'ya gitti. Burada transfer görüşmelerinde bulunacak Aziz Yıldırım önce yurt dışında yaşayan Fenerbahçe üyeleriyle bir araya geldi.

"ESKİ SPORCULARIMIZ DA YER ALIYOR"

Etkinlikte bir konuşma yapan Aziz Yıldırım, "Bir ekip kurduk, bu ekip çalışıyor. Sadece Oğuz Çetin'i açıkladık. Onun dışında eski sporcularımızdan da ekipte yer alan isimler var. Hepsi çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

"1'İNDEN SONRA ANLAŞMIŞ OLURUZ"

Transfer çalışmalarına değinen Aziz Yıldırım, "2 santrforla görüşüyoruz. Hatta dün ben de görüştüm. Tahminim ayın 1'inden sonra o iki oyuncuyla, kulüpleri ve kendileriyle anlaşmış oluruz. Ancak belki de açıklamayacağım. Sürece bakacağım. Çünkü geçmişte bunun sıkıntılarını yaşadık. İsimler gündeme gelince hem pahalanıyor hem de araya girenler oluyor. Bu nedenle bekleyeceğiz. Antrenör konusunda da aynı şekilde hareket edeceğiz. Herkes güvensin, inansın" ifadelerini kullandı.

TRİBÜN GRUPLARINA ELEŞTİRİ

Tribün gruplarının sayısını eleştiren Aziz Yıldırım, "25-26 tane tribün grubu varmış. Böyle olur mu? Ondan sonra suçlu oyuncular. Hayır, tribünler" sözlerini sarf etti.