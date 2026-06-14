Aziz Yıldırım'ın ilk transferi belli oldu: Ödenecek bonservis ortaya çıktı
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım golcü trasnfer için hem Vedat Muriqi'yle hem de kulübü Mallorca'yla anlaştı Oyuncu için 15 milyon euro bonservis ödenecek.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, olağanüstü genel kurulun ardından transfer çalışmalarını hızlandırdı. Avusturya kampına gitmeden gerekli takviyeleri yapmayı planlayan Aziz Yıldırım ilk imzayı günler içerisinde attıracak.
VEDAT MURIQI'YLE ANLAŞILDI
Forvet hattına takviye yapacağını defalarca kez dile getiren Aziz Yıldırım, Vedat Muriqi'yle anlaşmaya vardı. Yıldırım, oyuncunun kulübü Mallorca'yla da el sıkıştı.
Sporx'de yer alan habere göre; 3 yıla yayılmış halde toplamda 15 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Ayrıca yüzde 10 sonraki satıştan pay maddesi de yer alacak.
İZNİ BİTİNCE İSTANBUL'A GELECEK
Bir süredir Bodrum'da tatilde olan Kosovalı futbolcu, İstanbul üzerinden ülkesine döndü. Muriqi'nin izninin bitmesinin ardından İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi.
23 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ
Bu sezon Mallorca formasıyla 37 maça çıkan Vedat Muriqi, 23 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.