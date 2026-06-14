Halk TV Spor Aziz Yıldırım'ın ilk transferi belli oldu: Ödenecek bonservis ortaya çıktı

Aziz Yıldırım'ın ilk transferi belli oldu: Ödenecek bonservis ortaya çıktı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım golcü trasnfer için hem Vedat Muriqi'yle hem de kulübü Mallorca'yla anlaştı Oyuncu için 15 milyon euro bonservis ödenecek.